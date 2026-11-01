新华网 2026-11-01 10:59:53

2026年世界城市日全球主场活动31日在福州开幕。此次世界城市日颁发了第四届全球可持续发展城市奖（上海奖），包括江西景德镇在内的全球5个城市获此殊荣。

2026年世界城市日全球主场活动31日在福州开幕。此次世界城市日颁发了第四届全球可持续发展城市奖（上海奖），包括江西景德镇在内的全球5个城市获此殊荣。

2026年世界城市日全球主场活动暨第四届全球可持续发展城市奖（上海奖）颁奖活动于10月31日至11月2日举行，获得“上海奖”的5个城市包括埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴、哥伦比亚圣地亚哥卡利、土耳其伊斯坦布尔、中国景德镇和波兰卡托维兹。

据介绍，“上海奖”旨在推动落实联合国2030年可持续发展议程，促进新城市议程在全球的本地化，表彰世界范围内在可持续发展方面取得突出进展的优秀城市。

开幕式现场发布了标志性活动视频、2026版《上海手册：21世纪城市可持续发展指南》等多项成果，分享各国在落实联合国2030年可持续发展议程、新城市议程等方面的实践案例与成功经验。

据介绍，活动由住房城乡建设部、联合国人居署、福建省人民政府联合主办，福州市人民政府、福建省住房和城乡建设厅承办，年度主题为“更新赋能 宜居筑梦”。有关国际组织官员、部分国家住房和城市发展部长、驻华使领馆代表，有关省区市代表、国内外专家学者和企业代表将参加活动。

2013年12月，第68届联合国大会通过决议，决定自2014年起将每年的10月31日设为世界城市日。这是中国政府在联合国推动设立的首个国际日。

来 源：新华网

原标题： 景德镇等5个城市获全球可持续发展城市奖

记者 王优玲、董建国

本文转自：温州新闻网 66wz.com