中国海警微信公众号 2026-11-01 10:59:54

10月31日，中国海警虎狮舰编队位中国台湾岛以东海域依法开展常态化执法巡查。

中国海警局新闻发言人姜略表示，10月31日，中国海警虎狮舰编队位中国台湾岛以东海域依法开展常态化执法巡查。10月以来，虎狮舰编队持续加强相关海域管控，有力保障正常航行和作业秩序，切实维护包括台湾同胞在内的中国民众合法正当权益和生命财产安全。中国海警将持续加强在相关管辖海域执法巡查，坚决维护国家领土主权和海洋权益。

来 源：中国海警微信公众号

原标题： 中国海警位中国台湾岛以东海域依法开展常态化执法巡查

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