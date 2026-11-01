新华网 2026-11-01 10:59:54

记者从四川省甘孜藏族自治州康定市相关部门获悉，10月26日，康定市境内勒多曼因峰发生一起登山滑坠事故，造成2人遇难、1人受伤。经当地有关部门证实，4名涉事人员均未履行审批报备手续，系绕过卡点私自进入未开发区域的违规登山。

记者从四川省甘孜藏族自治州康定市相关部门获悉，10月26日，康定市境内勒多曼因峰发生一起登山滑坠事故，造成2人遇难、1人受伤。经当地有关部门证实，4名涉事人员均未履行审批报备手续，系绕过卡点私自进入未开发区域的违规登山。

据了解，事故发生在4人攀登勒多曼因峰下撤途中，事发地点海拔约5400米。事故发生后，当地政府、街道、消防、应急、村委会和群众约六七十人组成救援队第一时间赶赴现场施救，村委会组织马匹运送救援物资，成功将两名人员救出。两名遇难者遗体于10月30日被转运下山。事故具体原因正在进一步调查中。

据介绍，勒多曼因峰海拔6112米，地处四川贡嘎山国家级自然保护区，属于高海拔未开发地带，没有配套安全保障设施。该区域山势陡峭、冰川密布，天气瞬息万变，多处属于通信盲区。当地在进山沿线布设了警示标牌，设立进山卡点，严禁未经许可私自进山攀登、徒步穿越，同时明确禁止辖区群众组织、参与非法登山活动。

有关部门提醒，广大游客和户外活动爱好者应选择官方开放景区和合规路线，理性出游、敬畏自然，切勿违法穿越、违规登山。

来 源：新华网

原标题： 四川康定发生一起违规登山滑坠事故 2人遇难

记者 薛晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com