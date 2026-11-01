国产卫星互联网打通全球通信“最后的盲区”
人民日报 2026-11-01 10:59:54
记者从自然资源部获悉：执行中国第十六次北冰洋考察任务的“极地”号，目前已完成国产卫星互联网北极航线准业务化应用测试。
记者从自然资源部获悉：执行中国第十六次北冰洋考察任务的“极地”号，目前已完成国产卫星互联网北极航线准业务化应用测试。
在中国极地研究中心（中国极地研究所）等单位的共同努力下，本航次首次成功开展北极、南极、青藏高原联网通信验证，在“极地”号、秦岭站、西藏自治区拉萨河试验站、北海局视频连线中，语音画面清晰流畅，实现了国产卫星互联网全球低时延高带宽通信，验证了国产卫星互联网通信系统在极端低温、高海拔、强风沙、冰雾等多元恶劣环境下运行的稳定性，打通了全球通信“最后的盲区”。
本航次基于国产卫星互联网通信技术，已经累计收发文件300余份，数据量超过100GB，支持开展视频会商40余次，顺利完成语音通话、大数据量文件传输、船岸视频会商、调查装备数据传输国产化、预报平台全程在线运行等全场景通信测试。
来 源：人民日报
原标题： 国产卫星互联网打通全球通信“最后的盲区”
记者 刘诗瑶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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