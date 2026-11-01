新华网 2026-11-01 10:59:55

为期两天的二十国集团（G20）外长会10月31日在美国南部佐治亚州首府亚特兰大结束。会议笼罩在乌克兰危机和美伊冲突的阴影下，未能就重要全球地缘和经济安全问题达成共识。

这是10月30日在美国佐治亚州亚特兰大拍摄的二十国集团外长会会场。新华社发（美国国务院供图）

为期两天的二十国集团（G20）外长会10月31日在美国南部佐治亚州首府亚特兰大结束。会议笼罩在乌克兰危机和美伊冲突的阴影下，未能就重要全球地缘和经济安全问题达成共识。

会议由美国国务卿鲁比奥主持，各方就地缘政治紧张局势、能源、供应链等议题进行了深入讨论。由于存在分歧，本次外长会没有发表联合公报。

鲁比奥在闭幕记者会上强调保障霍尔木兹海峡、黑海等海上通道的航行自由等问题，称各方对这些问题的重要性有共同认识，但要形成普遍接受的解决方案仍“需要做大量工作”。

中国外交部副部长马朝旭在会上说，当前国际形势深刻演变，地缘政治局势紧张，发展议程严重滞后。中方提出全球安全倡议，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，走对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，为化解国际地区争端发挥了重要作用。

马朝旭呼吁，面对变乱交织的国际形势，二十国集团要担负起应有的责任，做维护世界和平稳定的力量，推动地区热点问题缓局降温，努力解决导致冲突的根源问题，加强全球安全治理。他表示，中方支持二十国集团围绕保障能源安全、实现可持续发展深化合作，不断提升能源可负担性，持续推进能源结构转型，完善国际能源治理。他同时呼吁二十国集团成员以实际行动维护全球产业链供应链稳定畅通。

这是10月31日在美国佐治亚州亚特兰大拍摄的二十国集团外长会会议标识。新华社记者 李睿 摄

会议期间，与会各国在乌克兰危机、美伊冲突和美国关税政策等问题上分歧严重。多名与会代表认为这些问题导致全球燃料成本飙升，加剧全球贸易的不确定性，并对美国可能在11月3日中期选举后再次对伊朗发动军事打击以及伊朗可能的报复感到不安。

外长会开幕当天，美方临时取消传统的外长“全家福”合影。据悉，部分欧洲国家、澳大利亚和加拿大与会代表反对与俄罗斯外长拉夫罗夫“同框”。特朗普政府未邀请二十国集团成员、去年轮值主席国南非参加本次外长会，也在会上引发分歧。

美国总统特朗普将于12月在佛罗里达州迈阿密主持二十国集团领导人峰会，并邀请俄罗斯总统普京出席。鲁比奥在外长会闭幕记者会上说，俄方尚未确认普京是否参会。

来 源：新华网

原标题： 二十国集团外长会未就地缘和经济安全问题达成共识

记者 徐剑梅

本文转自：温州新闻网 66wz.com