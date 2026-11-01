朝鲜进行重要武器系统威力评估试验
新华网 2026-11-01 10:59:55
据朝中社11月1日报道，朝鲜导弹总局10月31日进行了战术弹道导弹散布战斗部威力评估试验。
据朝中社11月1日报道，朝鲜导弹总局10月31日进行了战术弹道导弹散布战斗部威力评估试验。
据报道，朝鲜导弹总局弹道导弹系统研究所和战斗部研究所发布的试验结果表明，用标准二型散布战斗部能把约12至13公顷目标区域夷为平地。
导弹总局说，这次试验属于定期开展的科研活动，旨在提升战斗系统威力。
来 源：新华网
原标题： 朝鲜进行重要武器系统威力评估试验
记者 王天僚
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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