新华网 2026-11-01 10:59:55

英国首相安迪·伯纳姆10月30日表示，愿考虑代表英国政府就该国历史上参与奴隶贸易正式道歉，但拒绝向奴隶贸易受害者后裔支付经济赔偿。

英国首相安迪·伯纳姆10月30日表示，愿考虑代表英国政府就该国历史上参与奴隶贸易正式道歉，但拒绝向奴隶贸易受害者后裔支付经济赔偿。

伯纳姆当天在英国《卫报》发表署名文章说，英国应正视参与跨大西洋奴隶贸易的历史，英国政府将与受奴隶贸易影响的各方开展对话，“倾听各界要求英国政府作出正式道歉的呼声，将是这项工作的重要一环，我对此持开放态度”。

7月20日，伯纳姆在英国伦敦唐宁街10号首相府前发表讲话。新华社记者李颖摄

不过，伯纳姆反对经济赔偿。他提出，英国可以推动重组部分贫困英联邦国家的债务，帮助这些国家延长偿债期限、降低利率。

一些前英国殖民地国家长期要求英国就奴隶贸易正式道歉并提供赔偿，英国政府先前一直拒绝。《纽约时报》等媒体认为，伯纳姆这一表态标志着英国政策出现重大转向。

英联邦政府首脑会议即将于11月1日至4日在安提瓜和巴布达举行。英国国王查尔斯三世和伯纳姆将出席，尚不清楚届时英国是否会正式道歉。英联邦是由英国和已经独立的前英国殖民地或附属国组成的联合体，目前包括56个国家。

来 源：新华网

原标题： 英首相称愿考虑就奴隶贸易道歉 但拒绝赔偿

记者 高冰冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com