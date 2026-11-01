圆梦非洲，定格达喀尔青奥会开幕式璀璨时刻

新华社 2026-11-01 10:59:42

当地时间10月31日，第四届夏季青年奥林匹克运动会开幕式在塞内加尔首都达喀尔举行，这是非洲大陆首次举办奥林匹克体育赛事。请跟随我们的镜头，见证这个圆梦非洲的时刻！

当地时间10月31日，第四届夏季青年奥林匹克运动会开幕式在塞内加尔首都达喀尔举行，这是非洲大陆首次举办奥林匹克体育赛事。请跟随我们的镜头，见证这个圆梦非洲的时刻！

10月31日，演员在开幕式上表演。新华社记者 谢剑飞 摄

10月31日，塞内加尔体育代表团在开幕式上入场。新华社记者 谢剑飞 摄

10月31日，演员在开幕式上表演。新华社记者 谢剑飞 摄

10月31日，演员在开幕式上表演。新华社记者 杨光 摄

10月31日，中国体育代表团在开幕式上入场。新华社记者 陈为 摄

10月31日，中国体育代表团旗手常墨涵（前左）和林益磊（前右）在开幕式上入场。新华社记者 谢剑飞 摄

10月31日，演员在开幕式上表演。新华社记者 陈为 摄

10月31日，国际奥委会主席考文垂在开幕式上致辞。新华社记者 谢剑飞 摄

10月31日，达喀尔青奥会组委会主席马马杜·迪亚尼亚·恩迪亚耶在开幕式上致辞。新华社记者 谢剑飞 摄

10月31日，演员在开幕式上组成奥运五环。新华社记者 陈为 摄

10月31日，演员在开幕式上组成“DAKAR”字样。新华社记者 杨光 摄

10月31日，运动员代表、裁判员代表、教练员代表在开幕式上宣誓。新华社记者 谢剑飞 摄

10月31日，火炬手在开幕式上进行传递。新华社记者 谢剑飞 摄

10月31日，火炬手在开幕式上点燃主火炬。新华社记者 谢剑飞 摄

10月31日，演员在开幕式上表演。新华社记者 谢剑飞 摄

10月31日，演员在开幕式上表演。新华社记者 杨光 摄

来 源：新华社

原标题： 高清大图丨圆梦非洲，定格达喀尔青奥会开幕式璀璨时刻

本文转自：温州新闻网 66wz.com