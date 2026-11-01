新华网 2026-11-01 11:02:12

据俄媒10月31日报道，俄罗斯联邦安全局当天通过美国方面获得有关俄首都莫斯科可能发生恐怖袭击的情报，俄方已采取应对举措。

据俄媒10月31日报道，俄罗斯联邦安全局当天通过美国方面获得有关俄首都莫斯科可能发生恐怖袭击的情报，俄方已采取应对举措。 美国驻俄大使馆同日在社交媒体发布安全警告称，莫斯科察里津诺庄园31日存在可能造成重大人员伤亡的威胁。美方建议远离该区域，避免前往人群密集场所。 来 源：新华网 原标题： 俄方称从美方获悉莫斯科可能发生恐袭 记者 刘恺 本文转自：温州新闻网 66wz.com