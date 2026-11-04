温州日报 2026-11-04 11:07:15

近期，“菜市场捡菜”成为社交平台的热门话题。农贸市场里，不少人捡拾商户丢弃的尾菜、残果。这原本是少数困难群众或节俭人士非常小众化的一种需求，如今却被流量带偏，逐渐演变成年轻网友打卡的社会现象，甚至滋生摆拍作秀、垃圾堆拾菜等乱象，潜藏多重安全隐患，值得警惕与反思。

近期，“菜市场捡菜”成为社交平台的热门话题。农贸市场里，不少人捡拾商户丢弃的尾菜、残果。这原本是少数困难群众或节俭人士非常小众化的一种需求，如今却被流量带偏，逐渐演变成年轻网友打卡的社会现象，甚至滋生摆拍作秀、垃圾堆拾菜等乱象，潜藏多重安全隐患，值得警惕与反思。

菜市场每日收摊后清理残次蔬果，是行业常态。商户丢弃的食材，有的只是外观破损、品相不佳，不影响食用；有的因存放超时、轻微腐烂，已不符合食用标准。对于生活拮据的人而言，捡拾可用尾菜、减少日常开支，合理且无可厚非，毕竟它解决了部分困难群众的生活刚需，是市井烟火中温暖的民生细节。

可近日，这种小众行为被流量裹挟，偏离初衷。越来越多人跟风涌入菜市场打卡，只为拍摄短视频博取关注。更有自媒体博主将“捡菜”包装成“零成本生活”“城市寻宝”的噱头，刻意制造话题、收割流量。部分博主为拍出完美视频，甚至刻意引导商户倒菜，摆拍捡拾全过程，视频发布赚取流量收益后，捡到的蔬菜随手丢弃，本末倒置，彻底背离“捡菜”的初心。更极端的是，少数流量博主为博眼球突破底线，从菜市场捡菜升级为垃圾堆捡菜，将卫生不达标的废弃食材当作创作素材。

这场跟风热潮的背后，藏着不容忽视的双重安全隐患。其一，是食品安全隐患。农贸市场丢弃的蔬果，大多经过长时间摆放、反复触碰，部分已滋生细菌、发生变质，还有的沾染污染物，脱离食品安全监管体系。没有清洗检测、没有溯源保障，盲目捡拾食用，极易引发食品安全问题。

其二，是人身安全隐患。农贸市场收摊时段车流、人流混杂，货运卡车、电动三轮车往来频繁，通道狭窄、视线受阻。大量打卡人群扎堆蹲守翻找菜品，随意穿梭车道、占道聚集，极易引发碰撞、碾压等安全事故，市井菜场变成危险的“网红打卡地”。

除此之外，泛滥的打卡摆拍行为，还严重扰乱了农贸市场的正常经营秩序。商户反映，大量打卡者扎堆摊位、逗留围观，不仅影响收摊清理工作，甚至有人借机私拿在售蔬菜。“捡菜”在流量炒作下，变成了网络闹剧。

我们从不反对物尽其用，也尊重困难群众的生存选择，但坚决抵制跟风打卡、摆拍作秀的流量乱象。平台需加强内容审核，整治博眼球、无底线的捡菜猎奇视频；市场方需强化管理疏导，划定边界、劝离扎堆打卡人群。

对于普通市民而言，更应保持理性清醒，摒弃盲从猎奇心态，别让跟风打卡逾越安全底线，更别让烟火民生沦为流量噱头，断了真正有需求人群的路。

来 源：温州日报

原标题： “菜市场捡菜”不该被异化

作者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com