绿水青山也是安全靠山

人民日报 2026-11-04 11:46:53

废墟上开出的花朵，比任何美景都更令人震撼。

人与自然不是征服与被征服的对抗关系，也不是改造与被改造的单向利用关系，而是一种更加和谐、更可持续的伙伴关系、共生关系

废墟上开出的花朵，比任何美景都更令人震撼。

不久前，笔者专程去了趟四川汶川映秀镇。岷江江畔，“5·12”汶川特大地震漩口中学遗址前，前来缅怀逝者、致敬英雄的人络绎不绝；岷江另一侧，新建的居住与商业区房屋鳞次栉比。映秀震中纪念馆旁的渔子溪村，依托山水生态发展特色产业，成功摆脱贫困，走向振兴发展。

任何挑战都无法阻挡人们前行的脚步。映秀不仅绘就生态重塑、绿色振兴的美丽答卷，也写下人类直面灾难、向阳生长的不屈史诗。

有制度托底，精神就更具韧性；有理念指引，发展便更加顺畅；有内生动力，援助也更有成效。映秀新生，向世人揭示了一种面对自然灾害的方法论：以制度的确定性对抗风险的不确定性，以生态的持续性对冲灾害的突发性，以人的主动性对冲自然的无常性。制度托举、生态根基、奋斗韧性，环环相扣、相辅相成，共同筑就抗御自然灾害的坚固屏障。

我们无法彻底阻止自然灾害的发生，却可以通过摆正与自然的关系、筑牢与自然共生的根基，最大限度降低灾害带来的损失。防灾减灾，不是驯服自然的慷慨长歌，而是发展与保护中的天人合一。

有网友在从甘肃敦煌起飞的飞机上，拍摄到西北大地一片令人震撼的“风车田”，相关视频引发网友热议。原本寸草不生的戈壁滩，如今整齐排列着成百上千台风力发电机，变身源源不断输出清洁能源的绿电基地。荒凉大地因产业扎根而焕发生机，体现“全面推进人与自然和谐共生的现代化”的智慧引领。

习近平总书记强调：“尊重自然、顺应自然、保护自然，促进人与自然和谐共生，是中国式现代化的鲜明特点。”从青海海北光伏项目助力扩绿增收，到长江经济带优良水质比例与地区生产总值同步提升，无不揭示“保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的道理。在中国式现代化的道路上，人与自然不是征服与被征服的对抗关系，也不是改造与被改造的单向利用关系，而是一种更加和谐、更可持续的伙伴关系、共生关系。

绿水青山不仅是金山银山，也是安全靠山。要看到，不少地质和气象灾害的发生、加剧，与林草毁坏、污染排放有一定关联。因地制宜修复生态，下定决心治理污染，才能有效涵养水土、调节气候、防御灾害，让我们在面对各类风险挑战时多几分从容与底气。“人与自然和谐共生”不是遥不可及的想象，而是可落地、可复制、可推广的发展路径。以保护促可持续发展、向生态要综合效益，我们就能筑牢防灾减灾防线，在绿水青山间收获稳稳幸福。

从祁连山的雪水潺潺到毛乌素的绿洲连片，每一片重新焕发生机的土地，都印证着同一个道理：敬畏自然、呵护生态，终将收获自然的馈赠与生态的滋养。深入推进新时代生态文明建设实践，以高品质生态环境支撑高质量发展，未来可期。

作者：李 斌

原标题：人民日报

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com