人民日报 2026-11-04 11:47:43

像是一颗种子的成长，发展新质生产力既离不开技术创新形成的内生动力，也需要改革及时松土、培土，营造适宜环境

时下，人工智能发展如火如荼。但也有企业在发展过程中遇到这样的困难：一边是购买算力、进行研发等需要资金投入，一边是没有厂房、土地等传统抵押物，难以办理银行贷款。

发展的新课题如何破解？在广东，多家银行机构将“算力账单”变成授信锚点，推出“词元贷”“算力e贷”等金融产品。深圳一家主营具身智能的企业成功获得500万元信用贷款额度，不仅解决了资金难题，更收获对自身价值的认可。

生产力的突破，从来不是技术的单打独斗，而有赖于系统性变革。习近平总书记强调：“生产关系必须与生产力发展要求相适应。发展新质生产力，必须进一步全面深化改革，形成与之相适应的新型生产关系。”

正因如此，中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》，明确提出“扎实推进体制机制创新”“深化人才工作机制创新”等有针对性的改革举措，着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点。

创新活力的激发离不开改革。良好的创新生态需由技术、资金、人才等要素共同营造，而改革正是畅通要素流动的重要抓手。

抬眼可见、习以为常的天空如何变成发展的重要资源？从新修订的民用航空法明确“促进低空经济发展”，到一些先行区域出台管理办法、路线规划等政策文件，改革破壁垒、强指引，推动低空空域成为一片新蓝海。

从“揭榜挂帅”、经费管理、人才激励等机制改革推动可控核聚变、深空探测等领域创新成果不断涌现，到“数据二十条”、加快场景培育等措施激发新型生产要素活力，正是改革让各类要素畅其流、尽其用，有效提高创新整体效能，让新质生产力的源头活水奔涌不息。

创新力转化为生产力也离不开改革。从取得科技成果到实现产业化发展之间的鸿沟客观存在，企业与科研院所各有顾虑，导致一些科技成果长期锁在抽屉里。改变这一局面，唯有以改革架桥铺路。

北京建设技术经理人队伍，源自清华大学实验室的微纳米功能粉体材料项目落户天津，只用了一个月，“科技红娘”促进更多科技成果实现“北京研发、天津转化”；

浙江探索科技成果“先免费试用、后付费转化”机制，截至2026年6月，累计注入“先用后转”成果池的科研成果已超万个，中小微企业免费试用3000多次；

在重庆，职务科技成果赋权改革调动高校科研人员积极性，让他们放开手脚、迈开步子“放心转”……

一项项改革探索，推动科技成果从“书架”走向“货架”，畅通产学研用深度融合的渠道。当创新链产业链互相促进的良性循环形成，现代化产业体系就有了深厚根基。

新质生产力发展日新月异，对改革提出新的要求。我们既不能瞻前顾后、畏手畏脚，又不能操之过急、冒进蛮干。

放眼各地实践，“试点”与“放权”成为两个关键词。在容错空间内让创新主体大胆探索、积累经验，不仅能充分调动其积极性主动性，也能及时回应创新一线诉求，同时还能更好守住风险底线。

既积极有为又审慎稳妥推进改革，让体制机制始终紧跟实践发展需要，就能持续为新质生产力发展清障赋能。

像是一颗种子的成长，发展新质生产力既离不开技术创新形成的内生动力，也需要改革及时松土、培土，营造适宜环境。二者相辅相成、同向发力，新质生产力定能根深叶茂、蔚然成林。

（本系列评论到此结束）

作者：尹双红

原标题：以改革破堵点、激活力（人民时评）——找准发展新质生产力的着力点④

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com