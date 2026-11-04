人民网 2026-11-04 11:49:53

11月3日，2026年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇开幕。

11月3日，2026年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇开幕。自2014年世界互联网大会永久落户这个江南水乡小镇以来，“乌镇时间”已走过十二年的春秋，中国提出的“构建网络空间命运共同体”理念生根开花，成为人类社会的新实践。

短短十来年，互联网技术快速迭代，人工智能井喷式发展，人类社会面临人工智能创新扩散带来的深远影响。尽管技术发展日新月异，人们普遍关心的一个重大命题却始终未变，那就是如何让技术更好造福人类。

早在1942年，科幻作家阿西莫夫曾提出“机器人三规则”：一是，机器人不得伤害人类；二是，机器人必须执行人的命令；三是，机器人在不违背上述规范前提下可以保护自己的生存。1985年，阿西莫夫又为机器人提出一个“第零规范”，即机器人必须保护人类整体的利益。这位科幻作家早在人工智能出现之前，以其超前的想象力，设计着人类的未来。如今，人工智能的影响，远远超出任何一位天才作家的想象天花板。

当机器变得越来越聪明，人工智能所释放的能动性越来越大，如何确保其方向不会跑偏，方向盘还须牢牢把控在人的手上。人类是万物的尺度，要为人工智能立心，把人工智能带到人类中间，为人类造福。

李强总理在2026年世界互联网大会开幕式的主旨演讲，发人深省。从“人与机器”的关系之辨，到“算法模型”的伦理之思；从“数实融合”的安全之虞，到“数智鸿沟”的公平之治，中国主张“更加突出以人为本的价值取向”，在互联网发展十字路口给出坚定的抉择。只有坚持以人为本，我们才能避免人文精神被技术逻辑所压倒，防止创新走向失控和迷途。

面对新与旧转换、危与机并存、变与不变同在的时代大势，没有任何国家能够独善其身。国际社会需要凝聚共识、相向而行，携手构建内涵更加丰富的网络空间命运共同体。

中国这一倡议，就是希望互联网相关技术能够增强人的能力、拓展人的选择、彰显人的价值、增进人的福祉，而不能让人成为技术的附庸，更不能让技术加剧人类发展的分化。在这场人工智能浪潮中，中国始终站在历史正确的一边，推动技术向善，造福人类，同时成为数字公正的守望者、践行者。

推动全球互联网治理朝着更加公正合理的方向前进，充分关注各国特别是全球南方国家诉求，才能以更大力度推动普惠发展，防止产生新的不公。

中国积极落实全球发展倡议，支持全球南方国家建设数字基础设施、培养数字技能人才、提升数字技术能力，让数智化红利更好惠及全球。两年前，中国提出《人工智能能力建设普惠计划》，回应全球南方国家的切实需要，在实践中不断转化为合作机制和落地项目。消除“数字孤岛”、减少“数字困境”、铲平“数字鸿沟”、反对“数字铁幕”……同舟共济才能应对共同挑战，这是中国智慧，也是中国担当。

当然，人工智能的“奇点”时刻还没到来。在这之前，主动权还是在人类这一边。这就需要人类放下内耗和内卷，正视人工智能带来的新问题和新挑战，从构建网络空间命运共同体的大局出发，将越来越聪明的人工智能，掌控在我们自己的手中。

（来源：人民日报评论微信公号）

作者：张涛甫

原标题：人民锐评：“乌镇时间”，为人工智能立心

图源：潮新闻客户端

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com