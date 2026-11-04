人民网 2026-11-04 11:52:46

近日，两则景区运力不足的新闻引发热议。

近日，两则景区运力不足的新闻引发热议。10月31日，辽宁丹东凤凰山景区，大量游客排队3小时才等到下山的摆渡车。景区回应称，秋假、周末与旅行社免门票叠加，客流超出预期。此前，四川巴中米仓山景区“红叶季”也上演了相似一幕，多位游客反映黑熊沟片区观光车运力不足，不少人只能摸黑徒步下山。值得注意的是，米仓山景区2023年、2025年的红叶季，都曾发生游客夜间滞留。景区三次提出的补偿方式差不多，都说“免票重游”。

把人引来，景区是下了功夫的。秋假、周末、免门票、红叶季，哪一张都是拉动文旅消费的好牌，几张牌叠在一起打出去，热度自然来了。可热度到了家门口，能不能接得住？营销端算得精，管理端做得粗，问题就出在这个落差上。要补上这个落差，有三件事绕不过去。

预案要走在客流前面，而不是跟在后面。秋假日期早已公布，免门票是景区自己的安排，红叶什么时候红，年年有期。这些变量叠加会带来多少客流，并非不可测算。一个成熟的景区，理应在放出优惠之前就算清摆渡运力、路线通量、运营时间，并据此设定承载上限。把可预见的高峰说成意外，暴露的不是人流的反常，而是预案的缺位。

承载量要形成闸门，而不是停在公告上。米仓山景区10月29日上午已发布公告，称线上预约名额达到最大安全承载量；但当日实际入园游客仍接近峰值，老年游客占比又高，黑熊沟下山点位出现长时间拥堵，局部秩序一度失控。预警拉响了，闸门却没妥善落下。承载量的本义，不是景区能装下多少人，而是景区能服务好多少人。超出这个数，多卖的每一张票，都是从游客体验里透支的。

问题不能年年发生。“免票重游”可以说是一种诚意，但代替不了常态化管理能力的提升。景区应将承载量核算、分时预约、应急演练变成高峰到来前的规定动作，总结经验，避免重演。主管部门则可以把客流管理纳入等级评定与年度考核，对反复出现同类问题的景区，该限流的限流，该降级的降级。约束硬起来，整改才不会停留在评论区的一句“抱歉”上。

游客为一片红叶、一处名山远道而来，深夜山顶的三个小时足以抵消所有营销换来的好感。文旅行业的立足点在于服务，尤其在游客被妥帖接待的每一个细节。引客的热情不该凉在下山的路上，管理跟得上，流量才能留得住。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：补上管理短板，再说“免票重游”

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com