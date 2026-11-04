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一条新闻还有第二种发布方式？温州可信GEO体系即将发布

温州新闻网 2026-11-04 13:17:14

　　温州网11月4日讯（记者 温婉）据中国互联网络信息中心统计报告显示，截至今年6月，我国生成式人工智能用户已突破7亿人，AI正逐步成为大众获取信息的重要新入口。面对传播格局的深刻变革，温州市新闻传媒中心如何锚定方向、谋篇布局？11月5日，以“智读稿”为核心载体的“新闻的第二种发布”——温州可信GEO体系发布暨共建启动会即将举办，为AI时代主流媒体的融合转型交出温州答卷。敬请关注！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：张湉审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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