温州日报 2026-11-04 14:26:42

针对近日引发广泛关注的“智慧教室系统统计课堂抬头率、出勤率”一事，南京大学本科生院与信息化建设管理服务中心于11月4日通过官方微信公众号发布《关于智慧教室系统有关情况的说明》，对网络流传的多项说法作出回应。

针对近日引发广泛关注的“智慧教室系统统计课堂抬头率、出勤率”一事，南京大学本科生院与信息化建设管理服务中心于11月4日通过官方微信公众号发布《关于智慧教室系统有关情况的说明》，对网络流传的多项说法作出回应。

来 源：温州日报

原标题： 顶尖大学监测抬头率，这“智慧”让人看不懂

本文转自：温州新闻网 66wz.com