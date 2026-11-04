低保的底线，不容“享受型消费”试探

温州日报 2026-11-04 14:23:35

9月7日，江西赣州经济技术开发区社会事务管理局发布情况通报，回应网传“江西一名女孩赴香港观看演唱会，因出境消费被取消全家低保待遇”。通报确认，涉事女孩系该区居民黄某某，其自行前往香港观看演唱会一事属实，因此触发低保对象动态监测预警。11月3日，二三里资讯记者获悉，低保已被取消。