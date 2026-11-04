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没想到友情也这么”狗血“ 成年人的世界太不容易了

温度新闻 2026-11-04 14:26:28
芒果TV的《后会友期》火了，大家发现，不光恋综好嗑，这友情”狗血”起来，更让人上头。它跳出了泛滥的婚恋叙事，精准切中了当代人的“社交孤独”与“过期友情”困境。

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