没想到友情也这么”狗血“ 成年人的世界太不容易了
温度新闻 2026-11-04 14:26:28
芒果TV的《后会友期》火了，大家发现，不光恋综好嗑，这友情”狗血”起来，更让人上头。它跳出了泛滥的婚恋叙事，精准切中了当代人的“社交孤独”与“过期友情”困境。
芒果TV的《后会友期》火了，大家发现，不光恋综好嗑，这友情”狗血”起来，更让人上头。它跳出了泛滥的婚恋叙事，精准切中了当代人的“社交孤独”与“过期友情”困境。
来 源：温度新闻
原标题： 没想到友情也这么”狗血“ 成年人的世界太不容易了
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
2026世界互联网大会开幕 温州元素亮相“互联网之光”社会11-04
-
浙南首个液体能源类公用型保税仓库通过验收 助力温州打造更具竞争力区域能源开放枢纽经济11-04
-
温州这个小区地下车库“焕新” 布设消防喷淋和AI火警监控筑牢“防火墙”社会11-04
-
温州S1线两日疏运超20万人次 歌迷直呼“温州暖心”社会11-04
-
改造提升入选全国创新案例 松台农贸市场焕新“出圈”社会11-04
-
泰顺翁山树莓的十四年“逆生产”要闻11-04
-
乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期通过竣工验收 海铁联运一体化运作降低外贸物流成本社会11-04
-
文成新农人以籽为墨 菜地里种出八百汉字社会11-04
-
一元拍证件照十元拍全家福 “95后”社工把摄影爱好做成便民项目社会11-04
-
百岁夫妻的“执手偕老” 结婚78年从未吵架社会11-04