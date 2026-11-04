温州文旅资讯 2026-11-04 14:45:40

接住鹿城最鲜活的人间烟火。这是属于温州人的宝藏菜市场，海鲜、鱼丸、灯盏糕、糯米饭……顺着人流慢慢逛，听听地道温州话，看看琳琅满目的瓯味食材，一口小吃下肚，才算真正开启鹿城的漫游时光。

接住鹿城最鲜活的人间烟火。这是属于温州人的宝藏菜市场，海鲜、鱼丸、灯盏糕、糯米饭……顺着人流慢慢逛，听听地道温州话，看看琳琅满目的瓯味食材，一口小吃下肚，才算真正开启鹿城的漫游时光。

离开菜场，沿着巷弄穿行即可来到墨池公园，相传王羲之曾在此洗砚，一池墨色藏着千年书香。园内古榕、亭台、碧水相映，很适合停下脚步拍一组古风照片。

隔壁就是东瓯王庙，这里是东瓯文化的根脉所在，读懂东瓯古国，才算读懂温州的源头。

一路往前走，就到文艺氛围感拉满的墨池坊，老宅改造的文创小店、咖啡馆错落排布，多多留意，这里经常会有许多艺术展览，随便一个转角都充满惊喜。

继续向北，整条路线的重磅亮点来了——朔门古港考古遗址公园。作为2022年度全国十大考古新发现之一，这里是海上丝绸之路的鲜活实证，斑驳的古码头遗迹、残存的夯土岸线，还有散落的古瓷碎片，都默默诉说着当年港口千帆竞渡、商贾云集的繁盛景象。

从古港去往瓯江，乘船即可奔赴江心屿景区。这座“中国诗之岛”横卧瓯江之上，双塔对峙、古寺藏幽，历代文人在此留下无数诗篇。英国驻温州领事馆旧址、澄鲜阁散落岛上，江风拂面，看瓯江潮起潮落，氛围感直接拉满。

渡江归来，我们走进老城腹地。松台山静静伫立，山上的净光塔，曾是温州古城的制高点，登高即可俯瞰整片鹿城老城；下山继续向东，便进入五马历史文化街区。

沿着青石板路慢慢逛，五味和、长人馄饨……这些老字号是活的记忆，老板的闲聊里，也许就藏着半部温州商史。旁边的纱帽河，是本地人爱逛的小吃巷，热闹又接地气。

逛累了，就到马鞍池公园歇口气。湖水澄澈，绿树成荫，在城市中心收获一段松弛的休闲时光，吹吹风、歇歇脚，为接下来的拍照和夜游蓄力。

重头戏打卡点安排上——趣拍点“古今同框”；古塔和现代高楼同框入镜，古老斗城和繁华新城隔空对话，也是入选首批“城市文旅新发现”的宝藏机位之一，来鹿城一定要在这里定格一张专属大片。

天色渐晚，漫游的压轴篇章登场：塘河夜画。塘河流水蜿蜒，两岸灯火次第亮起，老街、古桥、游船相映成画。晚风掠过塘河，光影流动，夜市烟火升腾，在夜色里感受鹿城独有的温柔浪漫，为这趟千年斗城漫游画上圆满句号。

来 源：温州文旅资讯

原标题： 这条Citywalk很温州！千年斗城，走一圈就懂了

本文转自：温州新闻网 66wz.com