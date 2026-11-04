人民网 2026-11-04 16:50:15

近日，南京大学“智慧教室系统”引发社会广泛关注。今天，南京大学本科生院、信息化建设管理服务中心联合发布《关于智慧教室系统有关情况的说明》。

截图来源：“南京大学信息门户”公众号

近日，南京大学“智慧教室系统”引发社会广泛关注。今天，南京大学本科生院、信息化建设管理服务中心联合发布《关于智慧教室系统有关情况的说明》。

说明中称，未经授权，该校智慧教室系统在教学应用中不采集人脸等生物特征信息、不进行人脸识别。考虑到课堂学习方式更加多元，当前，该校智慧教室系统已不再统计抬头率数据，网传的教室拍摄画面系苏州校区今年5月在线督导的个人截屏。

说明中提到，期中教学检查是学校教学管理常规工作，包括教学秩序检查、教学档案检查等内容。本学期拟试点通过智慧教室系统进行到课率统计，以客观数据支撑后续教学改革、课程建设等工作。网传有教师通知期中教学检查是上级部门检查、到课率将与平时成绩挂钩等信息均不属实。

南京大学在说明中表示，智慧教室在国内外高校已经广泛普及，以“智”助学、助教已是大势所趋。该校围绕升级课堂音视频环境、实现课程直播与跨校区互动、支持课程回放与教学数据复用、服务课堂质量有效提升等目标，对仙林校区原有教学设备进行了智慧教室改造。该项目严格遵守政府采购法律法规有关信息公开要求，经专家论证、公开采购招标等程序，于今年暑期施工完成安装。未来，学校将一如既往地坚持以生为本，在充分尊重和保护学生隐私的前提下，帮助同学们更方便地获取学习资源，真正让数智赋能学习。

来 源：人民网

原标题： 南京大学回应“智慧教室系统”争议：已不再统计抬头率数据

记者 孙竞

本文转自：温州新闻网 66wz.com