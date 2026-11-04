中国新闻网 2026-11-04 16:50:15

国家发展改革委4日上午召开奋进“十五五”系列新闻发布会，介绍夯实发展支撑有关情况。基础设施发展司司长夏鑫表示，我国交通运输的规模能力已基本适应经济社会发展需要，“十五五”时期将全面转向高质量发展。

国家发展改革委4日上午召开奋进“十五五”系列新闻发布会，介绍夯实发展支撑有关情况。基础设施发展司司长夏鑫表示，我国交通运输的规模能力已基本适应经济社会发展需要，“十五五”时期将全面转向高质量发展。

有记者在会上提问：交通运输是中国式现代化的开路先锋，“十五五”规划《纲要》提出要完善现代化综合交通运输体系，请问在具体过程中有哪些谋划部署？

夏鑫表示，在思路上，主要是四个明确。一是明确将坚持适度超前、不过度超前作为首要原则。二是明确将推动交通运输高质量发展作为主题主线。三是明确将完善国家综合立体交通网，促进一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型作为主要路径。四是明确将基本建成现代化综合交通运输体系作为总体目标。

在举措上，主要是五大任务。一是完善基础设施布局。加快建设沿海沿边沿江、出疆入藏、西部陆海新通道等战略骨干通道，完善综合交通枢纽系统，提高西部、边境地区覆盖通达水平，健全国际运输通道体系，力争到2030年国家综合立体交通网主骨架建成率达到95%。

二是优化交通运输结构。推进老旧设施更新提质和能力紧张设施扩能增智，实施都市圈城际通勤效率提升工程和新一轮农村公路提升行动，发展多式联运和专业化货运，力争到2030年重点综合货运枢纽多式联运1小时换装率达到90%。与此同时，我们将适应人口规模和年龄结构变化，加强适老化、适儿化等出行环境建设，推进无障碍设施建设改造和设备配置，比如说积极推广老年旅客铁路电话订票服务。

三是增强安全保障能力。完善安全冗余和防灾抗灾设计，加强监测预警和应急救援能力建设，实施交通安全韧性提升工程，力争到2030年重点风险路段和桥梁监测预警设施100%全覆盖，完成约2000座铁路危旧桥梁加固改造整治。

四是加快智慧绿色转型。建设约2.5万公里的数智交通走廊和约3.5万公里的零碳运输走廊，打造一批交通能源融合发展新场景，推动交通运输行业总体实现碳达峰。

五是深化体制机制改革。建设统一开放的交通运输市场，支持民营企业公平参与重大交通项目建设，深化铁路体制改革，推动收费公路政策优化，提升运营的可持续性。

来 源：中国新闻网

原标题： 国家发展改革委：力争到2030年国家综合立体交通网主骨架建成率达到95%

本文转自：温州新闻网 66wz.com