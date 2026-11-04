特朗普：不后悔发动伊朗战事，如果重来我还会这么做
新华社 2026-11-04 16:50:15
美国总统特朗普3日晚说，伊朗战事对共和党在美国中期选举中的表现“有一定影响”，但他并不后悔发动伊朗战事。
美国总统特朗普3日晚说，伊朗战事对共和党在美国中期选举中的表现“有一定影响”，但他并不后悔发动伊朗战事。
特朗普在接受《华尔街日报》电话采访时承认，伊朗战事的确在一定程度上影响到共和党在本次中期选举中的表现，也拖累了他的支持率，但他并不后悔，“（如果重来）我还会这么做”。
特朗普表示，油价上涨才是最大的政治包袱。他还对国防部长赫格塞思表达支持，称“我觉得他很出色”。
据美国媒体预测，民主党不仅将在中期选举中夺得国会众议院控制权，还将获得国会参议院100个议席中的至少51席，夺回参议院控制权。
来 源：新华社
原标题： 特朗普：不后悔发动伊朗战事，如果重来我还会这么做
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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