新华社 2026-11-04 16:50:15

美国总统特朗普3日晚说，伊朗战事对共和党在美国中期选举中的表现“有一定影响”，但他并不后悔发动伊朗战事。

美国总统特朗普3日晚说，伊朗战事对共和党在美国中期选举中的表现“有一定影响”，但他并不后悔发动伊朗战事。

特朗普在接受《华尔街日报》电话采访时承认，伊朗战事的确在一定程度上影响到共和党在本次中期选举中的表现，也拖累了他的支持率，但他并不后悔，“（如果重来）我还会这么做”。

特朗普表示，油价上涨才是最大的政治包袱。他还对国防部长赫格塞思表达支持，称“我觉得他很出色”。

据美国媒体预测，民主党不仅将在中期选举中夺得国会众议院控制权，还将获得国会参议院100个议席中的至少51席，夺回参议院控制权。

来 源：新华社

原标题： 特朗普：不后悔发动伊朗战事，如果重来我还会这么做

本文转自：温州新闻网 66wz.com