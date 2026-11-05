温州日报 2026-11-05 08:34:53

11月4日，温州召开卫生与健康工作座谈会。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于卫生与健康工作重要论述和考察浙江重要讲话精神，对标落实全国卫生与健康大会精神和省委关于高水平建设健康浙江的部署要求，坚定实施健康优先发展战略，坚持改革创新，发挥特色优势，加快推动我市卫生与健康事业高质量发展，高水平建设健康温州，为谱写中国式现代化温州新篇章擦亮健康底色。

温州网讯 昨天，我市召开卫生与健康工作座谈会。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于卫生与健康工作重要论述和考察浙江重要讲话精神，对标落实全国卫生与健康大会精神和省委关于高水平建设健康浙江的部署要求，坚定实施健康优先发展战略，坚持改革创新，发挥特色优势，加快推动我市卫生与健康事业高质量发展，高水平建设健康温州，为谱写中国式现代化温州新篇章擦亮健康底色。

会议听取全市卫生与健康工作总体情况汇报。温医大附属第一医院、温医大附属眼视光医院、市体育运动医院、市第七人民医院、市中医院，以及部分县（市、区）医保、疾控单位和医院、社区卫生服务中心、民办养老运营企业、制药企业代表出席并发言，提出相关意见建议。

张振丰和与会代表不时交流探讨，了解大家在相关领域创新做法和工作成效，共同研究高水平建设健康温州的思路与举措。张振丰指出，习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话，为我们推动卫生与健康事业高质量发展提供了科学指引和根本遵循。我们要自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，全面准确把握其精神实质和内在要求，落实落细省委部署要求，坚定信心、找准抓手、系统施策，以“走前列、作示范”的定位标准加快高水平建设健康温州。

张振丰强调，高水平建设健康温州，是做强“一圈一极一中心”的内在支撑、打造高质量发展建设共同富裕示范区市域样板的应有之义。要发挥好温州源远流长的医学底蕴、敢闯敢试的创新活力、辐射腹地的医疗能级、集聚成势的平台支撑、联通内外的侨乡资源、先行一步的数智基础等特色优势，对标对表抓落实，多方联动聚合力，推动健康管理能力、疾病防控能力、医疗服务能力、医保支撑能力、医药创新能力、人才培养能力等六个方面能力全面提升，不断满足人民群众日益增长的健康需求。

张振丰强调，要深化卫生与健康领域“小切口、大撬动”改革，不断增强群众获得感、幸福感。要全力守护学生身心健康，树牢“健康第一”教育理念，完善多方协同共治机制，促进学生全面发展、健康成长。要优化基层医疗卫生服务，推动优质医疗资源扩容下沉、家庭医生服务扩面提质，加强紧密型医联体和县域医共体建设，让群众在“家门口”看得好病。要加强山区海岛服务供给，因地制宜落实巡回诊疗、“医康养护助”融合普惠托育等举措，筑牢基层医疗卫生服务网底。要提升看病转诊便捷度，完善转诊会诊运行机制，确保患者“转得顺、接得住、有人管”。要坚持“体卫融合 三体协同”，让更多群众获得科学专业运动指导。要降低群众综合医疗成本，深化医疗、医保、医药“三医联动”。要凝聚工作合力，树立“大健康”理念，加强组织领导，强化要素保障，营造全社会共建共享健康温州的良好氛围。

市领导陈应许、章月影、黄阳栩参加座谈。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在卫生与健康工作座谈会上强调

坚持改革创新 发挥特色优势 推动卫生与健康事业高质量发展

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com