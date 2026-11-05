温州日报 2026-11-05 08:34:55

记者从洞头文旅局获悉，11月起，洞头以“慢运动、微度假”为核心定位，推出覆盖周末、节假日的海岛狂欢季系列活动，将持续到明年4月份，让海岛旅游“淡季不淡”。

温州网讯 日前，鹿城市民杨先生特意预定了丽笙酒店本周末的房间，准备带着家人去洞头看一场海上日出音乐会。他预订的这家酒店户外空中草坪，正是2026洞头海岛狂欢季“追光季”系列活动举办地之一。记者从洞头文旅局获悉，11月起，洞头以“慢运动、微度假”为核心定位，推出覆盖周末、节假日的海岛狂欢季系列活动，将持续到明年4月份，让海岛旅游“淡季不淡”。

据活动安排，11月周末清晨，丽笙酒店户外空中草坪将上演日出音乐会。与此同时，大门赛尔码头每天傍晚推出落日音乐会，以晚霞和海面为背景，吸引游客打卡。围绕“追光”主题，洞头还串联油罐公园、蔚蓝计划、海上阳台、七彩洞头村、大门赛尔码头等点位，推出追光海岸线骑行线路。还有更多追光打开方式，包括乘坐帆船看日出日落，在海边看日出做瑜伽等。另外，沙滩混合体能趣味赛、真人CS青春对决也将分场次在11月落地。

民俗与美食同样是今年狂欢季的抓手。11月14日，东沙海岛狂欢季开幕活动将包含舞龙舞狮大赛和渔灯巡游民俗体验。渔家美食优惠同步推出：环球渔市餐厅打造狂欢季专属主题餐饮，上线节日限定渔家宴和特色海鲜套餐；东沙青年里统一上线狂欢季专属。针对秋假亲子客群，11月1日至30日，全国在校中小学生可免费游览望海楼、仙叠岩（大沙岙）、半屏山三大国有景区。洞头还提前发布秋假游玩和海岛研学精品线路及攻略，方便家庭错峰出行。

12月周末，活动将转入“冬晒季”，东岙村、后寮村等地将设置鱼干、柿子等渔农产品冬晒场景和围炉煮茶场景，南塘花堤开展“躺坪大晒”活动，民宿庭院、露台打造“住民宿+拍冬晒”打卡场景，海上阳台布置冬日山海氛围布景，让游客在海岛冬日感受暖阳、晒出幸福。

洞头区文旅局有关负责人介绍，今年春节期间，“海岛狂欢季”系列活动9天假期全区接待游客34.5万人次，同比增长36.69%；过夜游客17.1万人次，同比增长35.39%。为让淡季不淡，洞头还将借助在线旅游平台，集中展销海岛观光、滨海度假、海霞研学等特色文旅产品，以达人探店方式面向户外、亲子、摄影等细分圈层精准引流，助力洞头打造长三角区域独具特色的冬季海岛周末出游目的地。

据悉，洞头海岛狂欢季跨年季、纳福季、踏春季、户外季等活动还将接续推出，涵盖跨年烟花狂欢夜、海上观光列车“山海导流专线”免费体验、七彩洞头村寻宝季、元宵民俗踩街、大门油菜花嘉年华、山海越野跑等，持续打响“海上花园 自在洞头”文旅品牌。

来 源：温州日报

原标题： 日出音乐会、海上列车观光、海边冬晒……洞头海岛狂欢季来啦！

记者 黄文盈 通讯员 陈蓓蓓 孔月

本文转自：温州新闻网 66wz.com