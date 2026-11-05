温州各地学习贯彻党的二十届五中全会精神 以全面从严治党制度优势奠定高质量发展胜势

温州日报 2026-11-05 08:34:55

连日来，温州市各县（市、区）迅速传达学习党的二十届五中全会精神，研究部署贯彻落实工作。各地纷纷表示，要准确把握持之以恒推进全面从严治党的系统部署，把学习贯彻党的二十届五中全会精神与干好当前工作紧密结合起来，聚焦重点任务，突出实干争先，把全面从严治党制度优势转化为高质量发展胜势。

温州网讯 连日来，我市各县（市、区）迅速传达学习党的二十届五中全会精神，研究部署贯彻落实工作。各地纷纷表示，要准确把握持之以恒推进全面从严治党的系统部署，把学习贯彻党的二十届五中全会精神与干好当前工作紧密结合起来，聚焦重点任务，突出实干争先，把全面从严治党制度优势转化为高质量发展胜势。

鹿城区召开区委常委会扩大会议，要求全区上下把思想和行动统一到党中央重大决策部署上来，锚定正确方向，务实功、求实效，奋力推动党的二十届五中全会精神在鹿城落地生根、开花结果。下步，鹿城要以“学”为先迅速掀起热潮，用好理论学习中心组、宣讲团等载体，深入开展“五学五讲五担当”学习宣传活动，引导广大党员干部进一步统一思想、统一意志、统一行动。以“严”固本永葆勤廉本色，始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围不动摇，统筹抓好“三不腐”一体推进、监督体系完善等各项工作，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地鹿城样板。以“干”促学勇担发展重任，紧密结合学习贯彻与当前工作，深入开展“六干六拼·攀高争先”行动，奋力交出“十五五”开局之年高分报表，以首善之区建设为全市发展大局作出更大贡献。

温州湾新区党工委、龙湾区委常委会扩大会议召开，强调深刻理解把握“持之以恒推进全面从严治党”的政治意义、战略意义和实践意义，坚定不移统一思想、统一意志、统一行动，在全区上下营造风清气正的政治生态和干事创业的浓厚氛围。下步，温州湾新区、龙湾区将坚持“严”字当头，严格落实“第一议题”制度，确保党中央重大决策部署不折不扣贯彻落实。深化党建引领三方协同共治，持续整治形式主义为基层减负赋能，建强用好党群服务中心矩阵，推动资源下沉、力量下移、保障下倾，让基层干部有更多精力抓落实、更足干劲促发展。把抓好年末收官工作作为学习贯彻落实党的二十届五中全会精神的首张考卷，聚焦激活新质动能、畅通内外循环、城区焕新提能、共富先行示范、平安龙湾建设等重点任务，奋力推动各项工作提质增效、争先创优。

瓯海区召开区委常委会扩大会议，动员全区上下深刻把握党的二十届五中全会召开的重大战略意义，深刻把握新时代全面从严治党的成就经验、形势任务，深刻把握持之以恒推进全面从严治党的总体要求和重点任务，学习好、宣传好、贯彻好党的二十届五中全会精神。下步，瓯海要压紧压实全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”，深化“清廉瓯海”建设，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，严明政治纪律和政治规矩，强化政治监督，持续纠治形式主义、官僚主义，激励干部担当作为，构建亲清政商关系，着力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。把持之以恒推进全面从严治党的要求贯穿到改革发展全过程，抓实抓细稳增长提质效、强产业促创新、惠民生促共富、防风险保平安等重点工作，以实干实绩保障“十五五”良好开局。

洞头区委常委会扩大会议召开，要求全区上下深刻领会党的二十届五中全会精神实质，凝聚思想共识、汇聚行动合力，扛起管党治党政治责任，以高质量党建引领加快建设名副其实的海上花园。下步，洞头将筑牢政治忠诚，健全闭环落实机制，用好“第一议题”、理论学习中心组等载体，深挖海霞红色精神富矿，严守政治纪律规矩。建强干部队伍，坚持正确选人用人导向，巩固拓展政绩观学习教育成果，提升干部实干本领。夯实基层根基，建强村社堡垒，深化海疆党建，凝聚各方干事合力。涵养清廉生态，坚持严的基调不动摇，推进党性党风党纪一起抓，一体推进“三不腐”，持续营造风清气正的政治生态。强化党建引领护航发展大局，聚焦风电母港建设、招商引资、文旅提质、强城行动、海岛共富等重点任务，把全面从严治党制度优势转化为高质量发展胜势。

乐清市召开市委常委会扩大会议，强调把学习贯彻党的二十届五中全会精神，作为当前和今后一个时期的重大政治任务，持之以恒推进全面从严治党，加快打造新时代党建高地和清廉建设标杆。下步，乐清要坚持党的领导，筑牢绝对忠诚的政治品格；加强党性修养，做优做强“乐宣讲”等特色理论宣传品牌，引导党员干部严格按照党章党规办事；做到从严治吏，落实“五个注重选拔、五个坚决不用”要求，突出在经济发展主战场和工作一线识别选拔干部；突出强基固本，锻造坚强有力的战斗堡垒，进一步落实“三个基层”重要要求；深化正风肃纪，一体推进“三不腐”，驰而不息纠治“四风”，营造风清气正良好生态。把学习贯彻党的二十届五中全会精神与干好当前工作紧密结合起来，推动全面从严治党成效体现到建强温州都市圈北翼中心的各方面、全过程。

瑞安市委常委会扩大会议召开，动员该市上下迅速掀起学习贯彻落实党的二十届五中全会精神热潮，推动党中央重大决策部署落到实处。下步，瑞安将精准把握新时代管党治党、兴党强党取得的伟大成就，增强走好新时代长征路的政治自觉；精准把握持之以恒推进全面从严治党的系统部署，持续增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；精准把握党的建设必须始终围绕中心、服务大局，以高质量党建引领高质量发展；精准把握持之以恒推进全面从严治党是全党的共同政治责任，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，确保党中央决策部署不折不扣落实到位。把学习贯彻党的二十届五中全会精神同干好当前工作紧密结合起来，全力抓好经济运行调度，扎实抓好惠民生保平安工作，确保交出高质量发展和高水平安全良性互动高分答卷。

来 源：温州日报

原标题： 我市各地学习贯彻党的二十届五中全会精神

把全面从严治党制度优势转化为高质量发展胜势

记者 张睿 陈圆圆 程源 通讯员 吴佳佳 黄丽云

本文转自：温州新闻网 66wz.com