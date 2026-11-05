温州前三季度电力盈余90.68亿千瓦时 能源供给持续跑在城市产业需求之前

温州日报 2026-11-05 08:34:56

温州绿电供给实现新突破。近日，据国家电网温州供电公司数据显示，前三季度，全社会用电量521.21亿度，增长2.8%，总发电量约611.89亿千瓦时，电力盈余90.68亿千瓦时，继续保持发电量大于用电量的净输出格局。其中，温州清洁能源发电量达158.42亿千瓦时，已高于2025年风光水可再生能源全年发电量131亿千瓦时。电力外送空间进一步扩大，能源供给持续跑在城市产业需求前面，“电等发展”格局持续巩固。

温州网讯 温州绿电供给实现新突破。近日，据国家电网温州供电公司数据显示，前三季度，全社会用电量521.21亿度，增长2.8%，总发电量约611.89亿千瓦时，电力盈余90.68亿千瓦时，继续保持发电量大于用电量的净输出格局。其中，温州清洁能源发电量达158.42亿千瓦时，已高于2025年风光水可再生能源全年发电量131亿千瓦时。电力外送空间进一步扩大，能源供给持续跑在城市产业需求前面，“电等发展”格局持续巩固。

从装机结构看，绿色电源占比稳步抬升。截至2026年前三季度，温州电源总装机2130.81万千瓦，含核电在内清洁能源装机960.51万千瓦，占比达到45.08%。对比2025年末风光水可再生能源装机793万千瓦，清洁能源装机规模提升167.51万千瓦，电源增量绝大部分来自核电、海上风电、滩涂光伏等清洁能源，电源新增结构呈现明显“绿色化”特征。

作为国内少有的集齐“核风光水蓄氢储”全品类电源的城市，温州绿色电源版图持续扩容。长三角首台“华龙一号”三澳核电机组稳定出力，为系统提供持续稳定的基荷清洁能源打下基本盘；苍南百万千瓦级海上风电基地持续释放蓝色动能，深远海风电项目有序推进；滩涂光伏、屋顶分布式光伏多点落地，温州泰瀚渔光互补项目打造“上可发电、下可养鱼”的农渔融合样板。各类清洁能源互补出力，一改过去新能源品类单一、出力波动大的短板。

从供需匹配维度看，用电增长与绿电扩容同频共振。前三季度全社会用电量521.21亿度，增长4.6%，反映温州强城行动、千项万亿工程、民营经济转型升级带来稳定用电增量。在用电需求持续上行背景下，本地发电量增速快于用电增速，电力自给能力持续增强。但结构矛盾依然客观存在：风、光电具有显著季节性、时段性波动特征，白天出力高、夜间偏弱，丰水期、大风季发电充沛，枯水期无风时段出力回落，与工业生产、居民生活用电负荷曲线存在错配。我市依托梅屿百兆瓦级电网侧储能电站、泰顺抽水蓄能项目，电化学储能与抽水蓄能，与风、光电优势互补，平抑风、光电出力波动，提升新能源消纳能力。

在海岛区域，洞头智慧电网覆盖302座岛屿，鹿西岛可脱离主网独立供电3天，实现孤岛5秒内一键复电，依托微电网技术提升台风等极端场景保供能力。泰顺20个畲族村抱团开发农光互补光伏项目，把山地资源变成村集体“绿色存折”，绿电红利直达乡村一线，实现能源开发和乡村振兴双向赋能。

绿电供给扩容的背后，是温州电力坚持“电等发展”，以规划前置支撑绿色能源落地的实践。目前，我市加快建设“三极三纵”网架，打通纵向通道：北部依托特高压温州站及配套送出工程，强化清洁能源跨区域配置能力；中部以500千伏瑞安能源集成站为重要支点，承接核电、海上风电、分布式光伏、新型储能等多品类能源汇集、输送和消纳；南部统筹三澳核电、苍南海上风电等重大电源送出，支撑浙南清洁能源基地开发。横向，持续补强文成、泰顺等西部山区外联网架，打通山海之间的能源通道，推动沿海大电源与山区水电、抽水蓄能互济互补。

来 源：温州日报

原标题： 我市前三季度电力盈余90.68亿千瓦时

能源供给持续跑在城市产业需求之前

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com