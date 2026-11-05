七都和乐美居高层起火！市民“无人机”捕捉到被困住户 物业人员背着老人从17楼沿阶而下

温州都市报 2026-11-05 08:34:43

记者了解到，当日下午，该小区一栋高层住宅内发生火情。消防、公安到场处置，物业工作人员与热心群众协同配合，火势被迅速控制，楼内人员有序疏散。

金先生事后发的朋友圈

温州网讯 11月4日傍晚6时许，鹿城区七都街道江都社区和乐美居小区逐步恢复往日的平静。在小区东门，不少进出的业主路过时，都会下意识抬头望向北侧一住宅楼的顶部。“外墙有发黑痕迹，应该就是那一户吧？好在险情发现及时，周边住户没有受到较大影响。”业主们议论道。

记者了解到，当日下午，该小区一栋高层住宅内发生火情。消防、公安到场处置，物业工作人员与热心群众协同配合，火势被迅速控制，楼内人员有序疏散。

及时疏散人员

众人合力背老人走下17层楼梯

晚上6时15分，和乐美居物业公司负责人戴女士正在整理台账，偶尔与身旁同事交谈几句。“下午被那口浓烟呛得现在鼻子里还不舒服。”

下午3时许，一名业主急匆匆跑向物业办公室，边跑边喊：“东门那边的顶楼在冒烟！”意识到可能有险情，戴女士立刻招呼同事吴先生赶赴现场查看。与此同时，她还在业主微信群发布预警信息，通知大家注意避险、向楼下空旷区域疏散，并让其他同事拨打火警电话。

很快，戴女士和吴先生抵达涉事楼层，只见住户房门紧闭，反复拍打呼喊均无人应答。“这里面住着两户租户，我们担心他们上班累，白天在里面补觉。”回想起当时的情景，戴女士心有余悸。由于情况不明，出于安全考虑，两人决定破门查看。“处理这些事件，我们有一定的经验。在破门之前，我们先切断了这一楼层的电源，同时连接楼道消防供水管道，做好灭火准备。”

然而，事情远比想象中复杂。“起初楼道里没有明显异常，我们以为险情可控，可推开其中一间租户房门的瞬间，大量浓烟扑面而来，呛得人睁不开眼。”戴女士说，推门的动静惊醒了另一户租户。“对方完全没意识到危险，动作还慢腾腾的，还说问题不大之类的话。这肯定不行，在我们的再三坚持下，才配合撤离到楼下安全区域。”

撤出房间后，两人没有停歇，转而逐户敲门通知各层住户疏散。该起火住户隔壁住着行动不便的李老伯，然而火情发生后电梯已经关停，这如何是好？危急关头，吴先生俯身背起老人，从17楼沿楼梯往下转移。

“我体型偏胖，背到11楼的时候体力跟不上，之后是其他人接力，一起把老人安全送到楼下。”说起这件事，吴先生十分谦逊，“人命关天，总不能让老人困在楼上，这都是我们该做的。”

当晚，记者在现场看到，涉事楼栋电梯仍处于封闭状态，居民只能通过楼梯通行。

无人机升空探查

热心市民镜头捕捉被困者

火情也引起了周边群众的注意，金先生便是其中一位。下午3时30分许，他和妻子开车出门接娃，途经和乐美居小区时，眼前的景象让他心头一紧：小区一栋高层住宅楼的顶楼燃起大火，滚滚浓烟冲天而起，隔着一段距离都能清晰看见。

金先生本身是航拍爱好者，当时无人机就放在车上，当时一个念头冒了出来：能不能用无人机升空探查火情，帮现场救援人员多一双“空中眼睛”？等他把车开到靠近起火楼栋的位置，公安、消防以及七都街道的工作人员已经先期抵达现场，迅速拉起警戒线，疏散周边群众。

金先生没有贸然起飞，第一时间找到现场公安、消防负责人，主动说明自己会操作无人机，询问能否升空协助探查。负责人核实他具备无人机操控经验、确认现场条件允许后，同意了他的请求。

“火势很大，我在楼下甚至听到有爆裂的声音，还看到有玻璃从高空掉落。”金先生说，当时封窗玻璃被高温冲击炸裂，一块块往外崩落，危险随时可能向下蔓延，地面人员难以近距离看清高层阳台、窗边的情况。

在征得公安、消防人员同意后，金先生的无人机随即起飞，十几秒时间就快速拉升到顶楼高度。他先操控无人机巡查火势最猛烈的区域和顶楼平台，仔细搜寻后没有发现被困人员。金先生没有就此停下，继续操控无人机转向楼栋北侧阳台，镜头一点点拉近，画面里一个细微的晃动引起了他的注意。

“一开始我还不敢确定，赶紧把镜头拉近仔细看。”画面里，一名男子正蹲在北侧阳台洗手槽下方，身前还摆放着两只水桶。男子看到无人机后站起身，有点不知所措的样子。

金先生一下子绷紧神经，立刻大声告知身旁的公安民警：“有人！阳台上有人！”民警上前确认画面后，立即通过对讲机通知正在攻坚的消防队员，明确被困人员位置就在北侧阳台。救援行动立刻调整方向，消防员穿戴好面罩、氧气瓶，向着目标位置突进。

“消防员确定有人之后，对讲机里马上呼叫队员往楼顶方向推进。没过多久，我就在无人机画面里看到，穿戴全套防护装备的消防员冲进火场，找到了这名被困男子。”金先生的无人机全程记录下救援过程。

惊险过后

回想救援经过心潮难平

事后回想这惊心动魄的一幕，金先生依旧心绪难平。“大家都说楼上没人，但我们不能百分百确定。哪怕只有百分之一的可能，我也想让无人机飞上去看一看。没人自然最好，就算只是帮消防看清着火点，也是有用的；万一有人，找准位置，救援才能精准。”

下午4时许，金先生从消防人员处得知，被困男子被消防员成功转移至安全区域，他悬着的心这才落地，随后和妻子继续赶去接孩子。

“我现在手还是抖的，当时看到那个人躲在窗边，心脏跟着一起发抖。”金先生笑着说，“想想如果里面是自己的亲友，该多揪心。”

来 源：温州都市报

原标题： 昨天，市区七都一高层住宅突发火情，滚滚浓烟中，藏着一座城市的自救和温情

热心市民“无人机”捕捉到被困住户 物业人员背着老人从17楼沿阶而下

记者 蒋文泽 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com