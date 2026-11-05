北交所五周年温企借力跃升 温州制造从“小而美”迈向“精而强”

温州日报 2026-11-05 08:41:20

这是北交所五年坚守“服务创新型中小企业”定位的生动温州实践。从开市之初首批81家企业起步已成长为集聚超350家上市公司、总市值逾8000亿元的资本市场平台，上市公司中国家级专精特新“小巨人”占比超六成。乘着北交所发展的东风，温州创新型中小企业上市通道持续打通，资本活水持续注入企业车间。

温州网讯 近日，A股上市公司三季报加速披露。在北京证券交易所（以下简称北交所）即将迎来开市五周年之际，温州板块的成绩单率先传来暖意：聚星科技营收实现翻倍增长，方正阀门单季营收同比增长26.51%，今年新上市的乔路铭在营收小幅承压的环境下盈利保持正向增长，益坤电气经营现金流同比增长391.10%，回暖信号清晰。

这是北交所五年坚守“服务创新型中小企业”定位的生动温州实践。从开市之初首批81家企业起步已成长为集聚超350家上市公司、总市值逾8000亿元的资本市场平台，上市公司中国家级专精特新“小巨人”占比超六成。乘着北交所发展的东风，温州创新型中小企业上市通道持续打通，资本活水持续注入企业车间。

当前一批优质企业接续申报北交所，借力新三板、北交所平台规范发展、做优做大，已成为温州优质中小企业的普遍共识和优先选择。2024年温州实现北交所上市“零的突破”，此后温州企业赴北交所上市呈上升态势，目前全市北交所上市公司4家，在审企业共3家，此外2027年预计还有5家企业申报北交所。

业绩跃升

资本杠杆撬动规模与质量“双升”

北交所为长期深耕细分领域、掌握核心技术却缺乏直接融资渠道的制造业企业，打开了一扇通往更大舞台的门。

2024年11月成为温州首家北交所上市企业后，聚星科技2026年前三季度营收19.44亿元，同比增长132.64%；归母净利润2.15亿元，增幅157.20%，总资产较上年末增长近五成。对于一家长期深耕电接触材料细分领域的企业，这样的增速在上市前是难以企及的。“上市带来了充足的资金，加速新产品研发升级，为市场提供更具价值的产品和服务。”聚星科技相关负责人表示。

乔路铭则实现盈利逆势提升。这家2026年7月上市的瑞安汽摩配企业，前三季度归母净利润3.10亿元，同比增长3.63%。与此同时，上市募集资金落地后，企业资产负债率降至40.68%，为产能扩张与技术迭代留了空间。“对产能扩张期的汽车零部件企业而言，北交所在IPO审核期间时间节奏把控性更强，能抢抓整车客户定点和车型放量的时间窗口。”乔路铭相关负责人表示，融资效率高，能够快速缓解重资产扩产带来的资金压力，加上上市企业的信用背书，融资结构得以优化，企业在发展壮大中获得良好的资金流保障。今年前三季度，乔路铭研发费用同比增长11.76%。

益坤电气的亮点则在现金流。这家轨交电气“小巨人”上市后的首份三季报显示，经营活动现金流净额同比增长391.10%，销售回款能力提升。公司募资投向绝缘保护电气系列产品扩产项目和研发中心建设，两个项目总投资额合计约1.55亿元。益坤电气相关负责人介绍，若仅靠利润积累滚动投入，可能需要5至7年甚至更长时间，上市后项目得以在1至2年内启动建设并逐步达产。“这一时间差对于处于快速发展期的制造企业来说意义重大——抢先扩大产能、提升技术实力，往往就意味着抢占市场先机。”

治理蜕变

从“车间思维”到“公众公司”

比业绩数字更深层的变化，发生在企业内部的治理逻辑与资本意识上。北交所对信息披露、公司治理的严格要求，倒逼企业完成管理升级。

对乔路铭来说，上市后公司在跨区域管理上形成集团统一管控，采购、资金、质量流程、权限分级等做到信息对称、标准统一，有力支撑全国产能布局。内控方面，全业务流程留痕、形成闭环，内审常态化下沉基地，全员合规防范风险。乔路铭相关负责人表示，扩产资金和客户的信任是显而易见的，但上市最重要的目的是让公司经营更加规范健康，治理机制的升级将支撑企业走得更稳、更长久。

益坤电气则从另一个维度感受到“上市公司”身份的分量。轨道交通和电力系统领域的客户，在对供应商进行资质审核时，上市公司身份是重要加分项，公司在客户认证、招投标准入以及进入供应商名录等方面获得实质性便利，“部分客户在合作洽谈中明确表示，上市公司的规范运作能力和信息披露透明度是选择合作伙伴的重要考量因素。”上市后将进一步提升公司的技术研发实力，加大轨道交通高压电气保护设备进口替代产品的研发力度，推动高性能避雷器、智能在线监测装置等高端新产品的开发速度和产业化。这将有助于公司进一步提升产品附加值，进一步巩固公司在轨道交通绝缘保护领域的领军地位。

方正阀门以“北交所阀门第一股”身份完成上市。方正阀门董事、副总裁陈永兴表示，本土企业既要锻造自主突围的硬核实力，更应通过资本市场构建发展共同体。如今这家传统阀门制造企业正在学会用资本市场的语言与股东、团队对话。该企业以股权激励绑定核心人才、完善现代治理，如10月推进限制性股票激励计划，向54名核心员工及骨干授予138.3万股限制性股票。“期待更多温州制造企业登陆北交所舞台，形成资本聚合效应，共筑民企制造业高地。”

温州上市企业治理能力的提升，与北交所五年来构建的制度生态密不可分。截至目前，北交所累计服务中小企业融资近900亿元，募集资金八成以上投向绿色低碳、数字经济、高端装备制造、新材料等领域。超3000只公募基金参与市场，合格投资者，较开市时增加近两倍。温州方面，聚焦“5+5+N”产业体系，以基金赋能夯实专精特新基础，建立500家上市后备企业资源库、52家重点拟上市企业及52家新三板挂牌企业（其中创新层21家）梯队，同时借北交所服务基地和40余场培训破除上市顾虑，问题清单销号、专家上门服务150余家次，形成培育到上市闭环。

放到更大坐标系看，温州资本版图正加速扩容。“十四五”以来，温州上市公司数量、质量“双提升”：新增境内A股上市公司19家，较2020年末增长73%，增幅高于全省；A股上市公司中，“专精特新”企业占比由26.9%升至47.7%，科技型企业占比由76.9%升至86.4%。截至2026年9月末，全市境内外上市公司53家、总市值3500多亿元，其中境内A股44家、总市值3300多亿元。

来 源：温州日报

原标题： 北交所五周年温企借力跃升 温州制造从“小而美”迈向“精而强”

记者 邹雯雯 通讯员 郑嘉璐

本文转自：温州新闻网 66wz.com