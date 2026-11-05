温州晚报 2026-11-05 08:46:33

11月5日，2026年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇闭幕。在本届博览会首次亮相的“人工智能OPC创想岛”上，温州和北京、杭州、苏州、泉州5座城市的30余个OPC社区和企业，展示了自己的探索和答案。其中，温州展区围绕政策、载体、服务布展，呈现温州OPC创业生态建设成果。

温州亮相“人工智能OPC创想岛”

OPC生态资源对接会

温州网讯 今天，2026年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇闭幕。在本届博览会首次亮相的“人工智能OPC创想岛”上，温州和北京、杭州、苏州、泉州5座城市的30余个OPC社区和企业，展示了自己的探索和答案。其中，温州展区围绕政策、载体、服务布展，呈现温州OPC创业生态建设成果。

此外，由温州市人力社保局主办的OPC生态资源对接会在乌镇“互联网之光”博览中心红亭举办，现场发布《互联网之光博览会OPC公益订单首批机会清单》等；浙南AI内容创作与传播基地等单位，向全国OPC社群、平台机构与创业团队系统推介基地产业生态与创业服务，发出“来温州，创未来”的邀约。

来 源：温州晚报

原标题： 温州人工智能OPC创想亮相世界互联网大会

王言/文 谷雨/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com