温州人工智能OPC创想亮相世界互联网大会
温州晚报 2026-11-05 08:46:33
11月5日，2026年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇闭幕。在本届博览会首次亮相的“人工智能OPC创想岛”上，温州和北京、杭州、苏州、泉州5座城市的30余个OPC社区和企业，展示了自己的探索和答案。其中，温州展区围绕政策、载体、服务布展，呈现温州OPC创业生态建设成果。
温州亮相“人工智能OPC创想岛”
OPC生态资源对接会
温州网讯 今天，2026年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇闭幕。在本届博览会首次亮相的“人工智能OPC创想岛”上，温州和北京、杭州、苏州、泉州5座城市的30余个OPC社区和企业，展示了自己的探索和答案。其中，温州展区围绕政策、载体、服务布展，呈现温州OPC创业生态建设成果。
此外，由温州市人力社保局主办的OPC生态资源对接会在乌镇“互联网之光”博览中心红亭举办，现场发布《互联网之光博览会OPC公益订单首批机会清单》等；浙南AI内容创作与传播基地等单位，向全国OPC社群、平台机构与创业团队系统推介基地产业生态与创业服务，发出“来温州，创未来”的邀约。
来 源：温州晚报
原标题： 温州人工智能OPC创想亮相世界互联网大会
王言/文 谷雨/摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
2026世界互联网大会开幕 温州元素亮相“互联网之光”社会11-04
-
浙南首个液体能源类公用型保税仓库通过验收 助力温州打造更具竞争力区域能源开放枢纽经济11-04
-
温州这个小区地下车库“焕新” 布设消防喷淋和AI火警监控筑牢“防火墙”社会11-04
-
温州S1线两日疏运超20万人次 歌迷直呼“温州暖心”社会11-04
-
改造提升入选全国创新案例 松台农贸市场焕新“出圈”社会11-04
-
泰顺翁山树莓的十四年“逆生产”要闻11-04
-
乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期通过竣工验收 海铁联运一体化运作降低外贸物流成本社会11-04
-
文成新农人以籽为墨 菜地里种出八百汉字社会11-04
-
一元拍证件照十元拍全家福 “95后”社工把摄影爱好做成便民项目社会11-04
-
百岁夫妻的“执手偕老” 结婚78年从未吵架社会11-04