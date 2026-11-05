打造全省首个城市时空可信内容枢纽 温州可信GEO体系今日发布

温州新闻网 2026-11-05 10:06:00

11月5日，以“智读稿”为主要抓手的“新闻的第二种发布”温州可信GEO体系发布暨共建启动会举行。温州市新闻传媒中心在系统性变革中布局GEO（生成式引擎优化），探索地方党媒传播新模式。

温州网11月5日讯（记者 温婉）11月5日，以“智读稿”为主要抓手的“新闻的第二种发布”温州可信GEO体系发布暨共建启动会举行。温州市新闻传媒中心在系统性变革中布局GEO（生成式引擎优化），探索地方党媒传播新模式。

温州市新闻传媒中心党委书记、主任季洪海发布温州可信GEO体系建设成果。郑鹏/摄

会上发布的可信GEO体系包括“五个一”：“一枢纽、一联盟、一指南、一智能体、一研究中心”。

“一枢纽”——温州城市时空可信内容枢纽，是面向GEO需求建设的城市级内容基础设施。其核心功能在于对新闻报道、权威发布、公共服务信息等内容进行结构化处理，建立事实关联、来源标注和版本管理机制，使权威可信的城市信息能够被AI准确理解、可靠引用和持续溯源。

“一联盟”，指由温州市新闻传媒中心发起，联合12家县级融媒体中心，携手打造城市可信GEO共建联盟；

“一指南”，是《城市可信内容供给实践指南1.0》，详细拆解AI优先引用的实践路径；

“一智能体”，以自研技术开发“智读稿”，即新闻的第二种发布，专供AI读取的新闻稿。它通过AI辅助提取新闻报道中的关键事实，标注主体、时间、来源和版本等关键信息，经编辑审核发布，将党媒专业采编、事实核验的核心能力延伸到AI信息供给环节，由此让AI读得懂、引得准。

“一研究中心”，由温州理工学院和温州市新闻传媒中心联合构建“可信内容与网络生态治理”研究中心，为创新发展提供智囊团和实验室。

今年5月，温州市新闻传媒中心党委即着手布局GEO,成立技术专班推进新闻客户端和新闻网站的架构重组，通过多轮GEO优化，把温州新闻网打造成传媒中心内容“总出口”，实现党媒内容让AI优先引用；成立GEO产业服务中心，为政企和行业提供品牌诊断、网站审核等优化服务，如与温州市文广旅局、农业农村局等单位就推进“世界美食之都”网站建设和温州“六个一”土特产推广，达成GEO优化的战略合作等。

据悉，该体系将以媒体公共平台的方式面向全行业开放赋能。市委宣传部相关负责人指出，温州可信GEO体系是温州推进主流媒体数智化转型、深化系统性变革的创新实践，把党媒权威内容接入大模型场景，既为网络生态源头治理提供新思路，更为媒体探索数智时代新型传播方式积累更多经验。

据中国互联网络信息中心统计报告显示，截至今年6月，我国生成式人工智能用户已突破7亿人。

有关部门领导、专家学者、媒体同仁、行业协会代表和企业负责人等两百余位嘉宾出席活动，多家政企和行业协会完成签约，合作覆盖政务、文旅、农业、跨境电商等领域。

本文转自：温州新闻网 66wz.com