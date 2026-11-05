温州日报 2026-11-05 10:29:53

“每一次过来都是新气象。”10月31日下午，与朋友结伴从乐清专程开车到瓯海经开区凤坊路温州雪歌服饰有限公司工厂店购置衣物的洪女士颇有新奇之感。在一层400余平方米的陈列空间之外，雪歌服饰正在加紧装修二楼的休憩空间——这里新增城市书房、咖啡吧等各种设施。以雪歌服饰为代表，女装企业高度集聚的瓯海经开区梧白南片正兴起一股工厂店升级改造热潮。

温州网讯 “每一次过来都是新气象。”10月31日下午，与朋友结伴从乐清专程开车到瓯海经开区凤坊路温州雪歌服饰有限公司工厂店购置衣物的洪女士颇有新奇之感。在一层400余平方米的陈列空间之外，雪歌服饰正在加紧装修二楼的休憩空间——这里新增城市书房、咖啡吧等各种设施。以雪歌服饰为代表，女装企业高度集聚的瓯海经开区梧白南片正兴起一股工厂店升级改造热潮。

“我们这家店是从两个集装箱开始。”雪歌工厂店的店员陈淑华见证了十多年来工厂店的蜕变升级——从初期临街摆设集装箱搞促销到紧挨保安室开出正式门店，如今她所服务的场所已成为一个集“消费、休憩、社交”为一体的复合型消费场景，店中所展示的品牌也从一个变成了主品牌加多个子品牌的矩阵。

除此之外，雪歌的工厂店还拥有一项独一无二的功能——展示品牌背后硬核的智造能力，并以此直接服务消费者提升她们的消费体验。据介绍，近年来雪歌持续推进智能化改造，相继引入“全自动隧道整烫流水线”“吊挂自动包装线”等项目，最快5分钟就能做完一件衣服。走进与工厂仅一墙之隔的这所门店，消费者既可以直观体验服装从设计到成品的生产过程，还可以获得“即买即改、立等可取”的服务体验。“这种开放式、透明化的消费体验是电商平台无法给予的。”雪歌服饰董事长徐志勇表示。

从雪歌工厂店出来，从凤坊路步行一小段路进入横河二路便可以看到装修一新的飘蕾服饰工厂店。门店负责人告诉记者，飘蕾工厂店原本开在附近的商业街区，去年为响应瓯海女装时尚产业集群建设专门在总部园开设了门店。“这里日常主要接待老客，当我们举行展销活动时，会把门店和园区内的展厅都打通，整个厂区都会变得热闹无比。”

迪亚服饰、丑鸭服饰以及正在装修中的杰茜莱服饰新大楼……在瓯海经开区梧白南片，每行走数百米就可以找到一家女装工厂店。除此之外，位于横河一路的知名烘焙品牌桂新园也于今年上半年在此设立了超级工厂店。前店后厂、产销直联、业态多样，在梧白南片这个不到一平方公里的区域内，工厂店之间的联动效应正在不断酝酿。

“在节假日里，我们门店一天的销售额经常能做到数万元。”“瑞安、乐清、台州甚至福建那边的一些老客往往会选择在周末结伴驾车过来采购，她们返程的时候后备厢都快装不下了。”从雪歌到飘蕾、迪亚等门店，店员们都为自家品牌的受认可而感到自豪。

“我们正在集中推进这个区域的公共空间整体整治。”瓯海经开区管委会副主任胡晶晶告诉记者，近日，管委会对梧白南片通信管网上改下的整治已近于完工，对街区绿化及公共休憩设施的优化已在加紧推进中。以“保留工业基因、注入时尚美学、补齐消费配套”为原则，经过政企合力，瓯海女装时尚产业集聚区可望在元旦前后以一个全新的街区形象亮相。

以升级版的“前店后厂”的经营模式打开零售市场新空间，在瓯海区并非孤例。此前，瓯海区便通过中国（瓯海）眼镜小镇建设实现了眼镜产业的成功转型。瓯海经济开发区党工委书记、管委会主任谢东认为，通过引导企业开设工厂店，持续强化瓯海作为“温州女装品牌集聚地”的辨识度，不仅有助于女装企业应对线上冲击、重振线下零售活力，也将进一步打响温州女装品牌在全国的知名度和影响力。

来 源：温州日报

原标题： 一墙之隔感受硬核智造 瓯海女装集聚区升级“前店后厂”新玩法

记者 李显 通讯员 陈佳慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com