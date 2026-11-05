温州日报 2026-11-05 10:29:53

2026年是琦君回乡25周年。11月4日，瓯海区图书馆全新打造的“琦遇·纸山间”主题文化空间正式开馆迎客，为市民提供一处走近琦君文学、感受瓯海文脉的城市文化新空间。

温州网讯 2026年是琦君回乡25周年。昨天，瓯海区图书馆全新打造的“琦遇·纸山间”主题文化空间正式开馆迎客，为市民提供一处走近琦君文学、感受瓯海文脉的城市文化新空间。

琦君文学馆、琦君纪念馆位于泽雅镇庙后村，承载着琦君故里记忆和乡愁文学内涵，但因距离城区较远，市民前往参观存在一定不便。为此，瓯海区图书馆立足本土文学文脉，在馆内打造这处琦君主题文化空间，集中展示琦君作品、琦君文学奖成果、乡土文学作品及瓯海地方文献，让琦君文化资源更加可触、可及。

走进“琦遇·纸山间”，空间宽敞明亮、书香浓郁。整体设计以琦君出生地泽雅的纸文化元素为线索，融入古村落、溪流、翠竹等意象，并结合《桂花雨》《橘子红了》等琦君文学IP主题，营造沉浸式阅读氛围。现场陈列琦君作品、手稿、影像资料、琦君文学奖成果及地方文献，供读者驻足品读。

作为复合型文化场域，“琦遇·纸山间”兼具可读、可看、可听、可做等功能。空间配备自助借阅机，支持现场图书借还；设备接入喜马拉雅有声数字资源，将纸质阅读与有声听书相结合，丰富阅读体验。读者还可参与书签制作等手工活动，在“琦园”主题布景前打卡留影。后续，空间将推出“琦思课堂”“琦享沙龙”等系列活动，涵盖文学分享、非遗手作、小型书友会等内容，让更多读者在互动中读懂琦君、感受瓯海乡土文学的魅力。

“‘琦遇·纸山间’的开放，与现有的琦君文学馆、琦君纪念馆形成功能互补的三点联动格局，有效提升琦君文化资源的可触达性。”瓯海区图书馆馆长陈成义表示，依托图书馆公共平台，这个新空间还可成为瓯海对台文化交流的“市民窗口”，以琦君文学为纽带，搭建两岸读者情感联结的桥梁，让乡愁文学跨越山海、持续传递。

来 源：温州日报

原标题： 琦君回乡25周年之际 “琦遇·纸山间”文化空间亮相

记者 洪越风 瓯海融媒记者 罗琛琛

本文转自：温州新闻网 66wz.com