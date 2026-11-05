温州日报 2026-11-05 10:29:53

11月4日，“瓯江科创慧”系列活动——中国基因药谷医创荟举行。本次活动以“医产融合·转化赋能”为主题，旨在搭建政企医研深度对接平台，推动创新成果转化应用、落地生根。6家企业依次登台推介各自核心产品和技术。

温州网讯 昨天，“瓯江科创慧”系列活动——中国基因药谷医创荟举行。本次活动以“医产融合·转化赋能”为主题，旨在搭建政企医研深度对接平台，推动创新成果转化应用、落地生根。6家企业依次登台推介各自核心产品和技术。

活动现场，联康生物科技集团、美亚特医营养科技（浙江）有限公司、北京善行医疗科技有限公司、广西汉思医疗科技有限公司、波克医疗科技（上海）有限公司、杭州质子科技有限公司等6家企业，结合临床实际需求开展项目路演。临床专家和产业专家代表现场点评。医院、企业、部门相关负责人还围绕深化“产学医研用”合作、加速全市生命健康产业高质量发展进行深入交流。

医疗科技成果从实验室到临床应用当前仍面临多重壁垒，研发周期长、资金投入大、转化链条不畅等问题依然存在。“瓯江科创慧”系列活动创办五年来已举办超500场，先后走进高能级平台、重点医院和创新企业，累计促成一大批“临床需求—技术研发—产品落地”的对接合作，已成为全市生命健康领域最具影响力的产学研对接品牌之一。

近年来，中国基因药谷以生长因子领域为核心，同步推动生物医药、医疗器械、数字医疗、医美时尚、特医食品、宠物医药等六大赛道协同发展，落地细胞生长因子药物和蛋白制剂国家工程研究中心等四大国家级平台，入选省级未来产业先导区，建成全国规模最大的重组蛋白药物CDMO生产基地，现已集聚生态企业超500家，储备药械管线超400个，带动区域生命健康产业规模突破300亿元。

来 源：温州日报

原标题： “瓯江科创慧” 走进中国基因药谷 六大硬核项目现场路演寻合作

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com