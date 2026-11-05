秩序畅了颜值美了心情顺了 苍南推进“两沿焕彩·全域增色”行动

温州日报 2026-11-05 10:29:54

11月1日，沿灵炎线走进苍南灵溪镇渡龙村，曾沿路堆放的废品已退出院落和道路，回收点内纸箱、家具、塑料分类码放，道路通畅。这一变化，源于10月中旬启动的苍南县“两沿焕彩·全域增色”专项行动。目前，该县18条重点道路、18条重点河道沿线整治正持续推进。

温州网讯 11月1日，沿灵炎线走进苍南灵溪镇渡龙村，曾沿路堆放的废品已退出院落和道路，回收点内纸箱、家具、塑料分类码放，道路通畅。这一变化，源于10月中旬启动的苍南县“两沿焕彩·全域增色”专项行动。目前，该县18条重点道路、18条重点河道沿线整治正持续推进。

此次行动由苍南县综合行政执法局牵头，以全县沿路、沿河环境突出问题为突破口，实施洁化、序化、美化联动整治，推动沿路“路净景美”、沿河“河清岸绿”。行动按“先核心、后延伸，先主干、后全域”推进，并根据乡镇资源禀赋、产业形态和环境特征，按渔农业、工贸、生态、城郊及老城接合部四类片区分类施治。

在渡龙村一处废品回收点，废纸箱、废家具、废塑料等归类摆放。工作人员说，以往废品混堆、沿街沿路堆放，站点内脏乱、散发异味；现在该分类的分类、该清洗的清洗，环境好了，干活也舒坦。当地一位村民也说：“以前出门要绕着废品堆走，现在路宽了、味儿淡了，眼睛看着也舒服。”

专项行动启动后，渡龙村针对辖区废品回收乱象，逐一排查回收点证件，登记消防条件、场地卫生等情况，清理周边乱堆乱放和油污污渍，划定物品堆放区域，引导经营户分类码放、整洁收纳。对污染较大、经营合规性不足、存在安全隐患的点位，依法取缔或限期整改。此次行动中，当地及周边排摸废品回收点超百个，取缔不合规点30余个。

渡龙村的变化并非孤例。10月中旬以来，灵溪镇累计出动人员300余人次、清运车辆60辆，清运垃圾约105吨，整改乱堆放、废弃堆积、无序养殖等县级整治点位287处。各村（社区）对主次干道、房前屋后、公共活动场所逐一排查整治，清理卫生死角，规范乱堆乱放行为。

放眼苍南其他乡镇，整治行动同样沿着“两沿”有的放矢。望里镇重点整治再生棉纺产业分布区域，“两沿”地带严禁新增露天堆放点，引导加工点向小微园、合规仓储点集聚。行动累计规范清运布角料等生产资料约735吨，清理零散堆放点位152处，清理陈年垃圾、建筑垃圾、工业边角垃圾约34吨，清理河道漂浮物3吨。藻溪镇作为生态型乡镇，整改县级交办点位163处、镇级自查点位300余处，累计清理各类垃圾900余吨，拆除违规私搭乱建23处，整改工业生产资料乱堆乱放18处。

来 源：温州日报

原标题： 苍南推进“两沿焕彩·全域增色”行动

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记者 林思思 通讯员 陈巧

本文转自：温州新闻网 66wz.com