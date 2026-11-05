“商学院带教+供应链兜底”探索人才孵化新路 串起青年“创业梦”与地方“共富梦”

温州日报 2026-11-05 10:29:54

随着“双十一”临近，电商备战升温。在平阳水头镇嘉然恒文具第十七期电商训练营里，70多名学员正实操AI短视频创作，为大促销活动蓄力。学员们人手一台笔记本电脑，为了心中那个“年薪百万”的老板梦，几乎没人摸鱼，也没人打瞌睡，空气里透着一股“拼命吸收”的劲头。这家行业电商“先行者”自办商学院，用“实战培训+零风险合伙+供应链兜底”孵化人才，目前已培训超2600人，孵化合伙人团队70余个。

温州网讯 随着“双十一”临近，电商备战升温。在平阳水头镇嘉然恒文具第十七期电商训练营里，70多名学员正实操AI短视频创作，为大促销活动蓄力。学员们人手一台笔记本电脑，为了心中那个“年薪百万”的老板梦，几乎没人摸鱼，也没人打瞌睡，空气里透着一股“拼命吸收”的劲头。这家行业电商“先行者”自办商学院，用“实战培训+零风险合伙+供应链兜底”孵化人才，目前已培训超2600人，孵化合伙人团队70余个。

引才育才：从“高中生”到“商学院校长”

2009年，平阳县腾蛟镇小伙子白福淼高中毕业，揣着5000元赴南京谋生，扫街做推销，因不善言辞屡屡碰壁。淘宝电商兴起后，他依托平阳笔记本产业资源开起网店，边干边学。2013年，个人店铺销售额做到3000万元。此后，他把积蓄投入管理课程学习，租仓库、搭团队、回乡布局生产，打通原材料、生产加工、仓储发货全产业链，2021年和2025年在水头镇相继建成投用21亩厂房。如今，他的企业有员工700余人，旗下“嘉然恒”等多家企业总年产值突破3亿元，成长为平阳本册行业电商领军企业。

“高中以前不懂学习的重要性，现在知道只有一直学习才能不被市场淘汰。”白福淼把企业定位为学习型企业，自己每年花100多万元学费去上各种课，同时把这股学习的劲头传递下去，办起嘉然恒商学院，并任校长。起因很简单，几年前，公司曾遭同行挖墙脚。一个10多人的团队集体被高薪挖走。这让他知道了，单纯靠高薪留不住人，传统“打工人”的思维也难持续激发潜力，“不想做老板的员工不是好员工，要让员工从打工思维跳到‘合伙人’，自己当老板”。

嘉然恒商学院定位为实效电商学堂，每月开设三天免费训练营，课程覆盖天猫、拼多多、抖音、小红书等平台，包含客服运营、流量投流、AI电商特训等13大实战体系。师资来自公司运营总监和白福淼外出学习结识的行业专家，企业承担讲师课酬、食宿差旅等费用，单期培训成本近5万元。“这些都是小钱，人才的价值才真正不可估量。”白福淼说。

授渔共富：从“打工者”到“合伙人”

集中授课只是起点，保姆式陪跑孵化才是核心。学员完成基础课程后，可前往杭州、南京运营中心接受一对一实操训练，从选品、上架、投流到客服，跟着成熟运营团队边干边学。企业给出实打实的扶持：两年免场地租金，网店平台保证金由企业垫付；合伙人只需负责前端销售，仓储管理、物流发货、退货损耗由“嘉然恒”兜底，几乎不用承担库存风险。盈利按约定比例分成，做得好，就能从“拿工资”变成“拿分成”。

“金牌合伙人”易永朝曾创业受挫返乡，经白福淼手把手带教，从电商“小白”成长为15人团队负责人。他带领的“禄富团队”去年销售额突破2000万元，今年2400万元目标已提前完成。他说，过去自己单干，最怕压货和售后；现在前端销售自己管，后端供应链企业兜底，团队才敢放开手脚冲销量。

商学院的孵化对象不只有外部学员。一些在杭州、南京运营中心工作的销售总监，也会参加培训。企业鼓励他们回到温州，依托“嘉然恒”的供应链和运营体系打造团队、成为合伙人。

“与其担心骨干出去单干，不如把平台做成他们愿意回来合伙的平台。”白福淼说，企业不强制捆绑留人，而是把供应链做强、把平台做成共生生态，让“平台合作优于个人单干”。目前，商学院累计培训超2600人，孵化电商人才300余人，留下来成为合伙人的团队70余个。

集群赋能：从“单打独斗”到“平台创业”

瑞安人林凯以前做物流供货，没有自己的网店，对淘宝、抖音并不熟悉。经朋友介绍，他过来听了三节课，觉得“启蒙做得好”，淘宝全站运营、AI趋势等内容很实用。更让他心动的是全产业链支持：“不用压货，平台保证金、培训扶持都有，我们只管经营好自己的网店，有人下单，他们发货。”培训结束后，学员可在公司上班，也可参与合伙，盈利按约定比例分成。“对创业者是机会，就算失败也花不了多少成本，还能学到经验。”林凯说。

林凯看中的“不压货、有人兜底”，背后是“嘉然恒”的供应链与电商运营双引擎。白福淼表示，销售运营是通用能力，运营人才充足，就可依托成熟供应链拓展更多品类，不再局限于笔记本单一产品。“嘉然恒”计划3至5年内保持年销售额45%至50%的增长，三年内打造60个合作伙伴，孵化一批“千万级”电商创业团队。

“我们的愿景是打造全球本册供应链第一品牌。”白福淼说，企业正从“单打独斗”向“集群赋能”转型，以“商学院带教+供应链兜底”串联青年创客的“创业梦”与本地产业的“共富梦”。

在水头镇看来，嘉然恒商学院这套模式，为当地电商人才培养和行业电商发展提供了实实在在的助力：既让返乡青年、电商新手有了低门槛的成长通道，也为本地本册产业储备了一批实战型运营力量。水头镇相关负责人表示，“嘉然恒”作为该镇重点规上工业企业，当地在政策、用地、人才引进等方面予以倾斜。目前，水头正规划建设超5万平方米电商产业园，完善物流体系，推动电商“十百千万”行动计划落地，降低企业运营成本，创造更低门槛的创业环境。

记者手记>>>

走进“嘉然恒”，最显眼的位置随处可见《海贼王》主角路飞的形象。白福淼喜欢路飞的自由、冒险和野心，这与他“打造全球本册供应链第一品牌”的愿景相互印证：不满足于守着一家工厂接单，而是想带着一支合伙人“船队”闯市场。

但企业不是动漫。“嘉然恒”真正值得看的，不是老板当了“校长”，而是把培训、创业和供应链兜底绑在了一起：员工想当老板，企业给平台；新手怕压货，供应链来兜底；骨干想单干，企业把平台做成比单干更划算的选择。这套逻辑，比单纯高薪留人更进一步。

热血之外，仍需制度护航。免费培训能否持续，不能长期只靠主业现金流；合伙人分成、库存兜底、保证金垫付、退货损耗如何结算，需要有透明规则；跨区域骨干回流后，团队管理边界也要厘清。路飞的口号是“我要成为海贼王”，但企业要成为“全球本册供应链第一品牌”，最终靠的不是口号，而是机制。

来 源：温州日报

原标题： 平企“嘉然恒”串起青年“创业梦”与地方“共富梦”

“商学院带教+供应链兜底”探索人才孵化新路

记者 黄伟 平阳融媒记者 赵哲璐 孙慧慧 实习生 汪建

本文转自：温州新闻网 66wz.com