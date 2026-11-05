温州日报 2026-11-05 10:29:55

近日，2026年度浙江省个体工商户“浙个好”公共品牌名录公布，温州共57家入选，充分展现我市个体工商户诚信经营、守正创新的鲜活面貌。

温州网讯 近日，2026年度浙江省个体工商户“浙个好”公共品牌名录公布，温州共57家入选，充分展现我市个体工商户诚信经营、守正创新的鲜活面貌。

据了解，本次入选的经营主体业态丰富，分为六大类别。其中非遗工艺品类14家，涵盖瓯绣、点色剪纸、彩石镶嵌、竹丝镶嵌、蓝夹缬、木雕、石雕等温州代表性传统技艺；非遗食品类9家，藏着肉燕、传统糕点、古法白酒等地道风味；家庭农场类10家、民宿类14家，扎根山野乡村，串联起乡村文旅与特色农业；设计类6家、网络个体工商户日用百货领域类4家，则立足创意设计与线上经营，紧跟新业态发展浪潮。

丰富业态背后，一个个扎根本土的经营故事同样动人。省级非遗瓯绣代表性传承人李小红创办的鹿城区李小红瓯绣工作室，深耕瓯绣技艺四十余年，创新“写意新中式”瓯绣风格，以针代笔、以线代墨，将书画意境融入刺绣，曾完成11米巨幅瓯绣长卷《江山胜览图》。同时她坚持公益传艺，走进校园开设瓯绣课堂，累计培训学员5000余人，让古老瓯绣走进大众视野。苍南县点色剪纸中心经营者叶文运，潜心钻研点色剪纸二十载，构建起“研发—展演—教学—文旅”一体化模式，一边打磨文创作品，一边开设公益课程，近三年累计捐赠17.5万元，用于免费体验课程、公益展览及文化普及，走出“以艺养艺、以商弘文”的可持续传承路径。苍南矾山达记肉燕店坚守手工捶打技艺，守住地方风味。平阳百年老字号“黄隆泰”糕点店历经五代传承，守护钱仓糕点制作这项市级非遗技艺，以匠心守住乡土味道，以小微力量助力乡村文化传承。而散落于泽雅、楠溪江、雁荡山沿线的民宿、家庭农场，则把田园风光、乡土习俗转化为文旅体验，带动周边农户增收。

据介绍，“浙个好”是浙江省专门面向个体工商户打造的省级公共品牌，旨在挖掘、扶持诚信好、质量高、服务优的优质个体工商户，为小微经营者搭建品牌展示、资源对接的省级平台。品牌自2024年启动评选以来，温州持续挖掘培育本土优质个体户，目前，全市累计已有143家经营主体入选名录。

来 源：温州日报

原标题： 非遗农文旅亮相“浙个好” 温州57家个体户入选省级名录

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com