温州公益助学四川仪陇 22万善款帮扶老区困难学子
温州日报 2026-11-05 10:29:55
为深化浙川东西部协作，传递慈善温情，近日，温州市“同舟共富”政协委员工作室、温州市慈善总会同舟行动义工队奔赴四川仪陇，开展“浙川同心·同舟筑梦”公益助学捐赠活动，把温州的爱心送到革命老区学子身边。
温州网讯 为深化浙川东西部协作，传递慈善温情，近日，温州市“同舟共富”政协委员工作室、温州市慈善总会同舟行动义工队奔赴四川仪陇，开展“浙川同心·同舟筑梦”公益助学捐赠活动，把温州的爱心送到革命老区学子身边。
今年是浙江省东西部对口支援三十周年，跨越山海，两地守望相助，情谊深厚。本次助学活动在龙湾区海城商会的支持下共筹集了助学资金22万元，资金将定向帮扶当地初一、高一品学兼优且家庭困难的学生，实行跟踪帮扶，持续关注孩子们的成长。
捐赠仪式在仪陇宏德中学举行。现场举行助学资金交接仪式，当地教育部门向义工队及爱心团队送上感谢锦旗；受助学生领取助学金和爱心物资。
来 源：温州日报
原标题： 温州公益助学四川仪陇 22万善款帮扶老区困难学子
记者 翁卿仑
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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