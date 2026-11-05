温州日报 2026-11-05 10:29:55

为深化浙川东西部协作，传递慈善温情，近日，温州市“同舟共富”政协委员工作室、温州市慈善总会同舟行动义工队奔赴四川仪陇，开展“浙川同心·同舟筑梦”公益助学捐赠活动，把温州的爱心送到革命老区学子身边。

温州网讯 为深化浙川东西部协作，传递慈善温情，近日，温州市“同舟共富”政协委员工作室、温州市慈善总会同舟行动义工队奔赴四川仪陇，开展“浙川同心·同舟筑梦”公益助学捐赠活动，把温州的爱心送到革命老区学子身边。

今年是浙江省东西部对口支援三十周年，跨越山海，两地守望相助，情谊深厚。本次助学活动在龙湾区海城商会的支持下共筹集了助学资金22万元，资金将定向帮扶当地初一、高一品学兼优且家庭困难的学生，实行跟踪帮扶，持续关注孩子们的成长。

捐赠仪式在仪陇宏德中学举行。现场举行助学资金交接仪式，当地教育部门向义工队及爱心团队送上感谢锦旗；受助学生领取助学金和爱心物资。

来 源：温州日报

原标题： 温州公益助学四川仪陇 22万善款帮扶老区困难学子

记者 翁卿仑

本文转自：温州新闻网 66wz.com