龙湾打造“一元百姓健身房”慈善新场景
温州日报 2026-11-05 10:29:55
近日，龙湾正以星海街道慈善综合体为载体，争创全市首个镇街省级优秀慈善综合体。
温州网讯 近日，龙湾正以星海街道慈善综合体为载体，争创全市首个镇街省级优秀慈善综合体。
星海街道慈善综合体体量大、功能全、特色鲜明，以“一核十景”布局，设置慈善学堂、慈善就业、慈善食堂、慈善超市、慈善体育、慈善调解等十大功能场景。其中“一元百姓健身房”最具辨识度：居民每次健身仅需支付一元，所得费用全部纳入龙湾慈善爱心基金池。综合体创新采用“公益+商业”运营模式，慈善超市每售一件商品、慈善市集每售一份货品均捐出一元，通过自我造血反哺慈善运转，构筑起“居民点单—慈善接单”的服务闭环。
该综合体位于旭日社区，毗邻滨海工业园区，辖区3万余名常住人口中，新居民占比超九成。围绕产业工人与新居民的安居需求，综合体精准落地多元慈善服务：慈善学堂为困境儿童提供免费课业辅导，慈善就业联动零工市场送岗上门，慈善驿站为户外劳动者提供饮水、充电等便民服务，切实助力新居民在龙湾安居乐业。
来 源：温州日报
原标题： 龙湾打造“一元百姓健身房”慈善新场景
通讯员 叶晓东 欧阳悦 记者 陈圆圆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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