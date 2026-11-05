温州日报 2026-11-05 10:29:55

近日，记者从乐清市水利局获悉，乐清银溪水库工程顺利通过导（截）流阶段验收，项目取得关键节点突破，正式进入坝基开挖、大坝浇筑等主体工程攻坚期。

温州网讯 近日，记者从乐清市水利局获悉，乐清银溪水库工程顺利通过导（截）流阶段验收，项目取得关键节点突破，正式进入坝基开挖、大坝浇筑等主体工程攻坚期。

银溪水库是省“千项万亿”重大项目、省“十四五”水安全保障规划重点水利工程。工程位于乐清主城区西北部银溪流域、十八玍（读音：gǎ）水库大坝上游，总投资11.4亿元，计划2030年建成投用。水库以防洪、供水为主，兼顾水生态环境改善；投用后将成为乐柳虹平原防洪的“安全阀”、城乡供水的“大水缸”，有效提升银溪沿线防洪能力，每年新增供水量达600万立方米，保障约15万群众用水安全。

导（截）流验收是大坝主体施工的前置关键环节。据乐清市交通水利集团项目负责人介绍，验收通过后，坝址上游来水可经由导流隧洞有序导排，河床具备干地施工条件。这条布置在大坝右岸、总长约543米的导流隧洞，现已具备通水行洪条件。

当前，施工队伍抢抓晴好天气加快推进上下游围堰施工。山间便道上，运输车辆往来不息，石料、土方源源不断运抵作业面，推土机推铺整平、压路机碾压夯实，工人同步修整堰坡、铺设防渗防护层。据悉，大坝上游子围堰已于10月30日顺利合龙，眼下正按设计标准逐层加高填筑，50余名施工人员坚守一线，紧盯工期节点，稳步推进施工。

由于项目沿银溪山谷布设，进山通道单一，物料运输组织难度大，加之山体地质条件复杂，施工难度进一步增大。为筑牢施工安全防线，乐清市水利局、交通水利集团联合乐成街道新建保通绕行道路，实现施工区域封闭管理；通过第三方开展危石震动监测，搭配无人机航拍巡检山体；依托施工信息化监管平台整合进度、安全监测数据，以数字化手段全过程管控项目建设。

来 源：温州日报

原标题： 乐清银溪水库通过导（截）流阶段验收 全面开启主体工程攻坚

记者 程源 乐清融媒记者 彭宁 通讯员 陈梦雷

本文转自：温州新闻网 66wz.com