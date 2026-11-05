温州都市报 2026-11-05 10:29:56

顽固性便秘并非简单的“排便不畅”，部分是由先天性肠道发育异常引发的重症病例，近日，温州医科大学附属第二医院肛肠外科通过分期手术联合8个月全程精细化管理，为一名被便秘折磨17年的21岁女孩成功根治先天性巨直肠，帮助她重归正常生活。

温州网讯 顽固性便秘并非简单的“排便不畅”，部分是由先天性肠道发育异常引发的重症病例，近日，温州医科大学附属第二医院肛肠外科通过分期手术联合8个月全程精细化管理，为一名被便秘折磨17年的21岁女孩成功根治先天性巨直肠，帮助她重归正常生活。

21岁的小吴（化姓）被排便难题折磨了整整17年。自幼年起，她就反复遭受便秘困扰，常年依靠泻药、灌肠维持排便。近五个多月，小吴几乎无法自主排便，腹部膨隆如同怀孕，身体与心理承受巨大痛苦。她辗转温州、杭州多家医院，得到的大多只是通便药物，甚至被建议肠造瘘佩戴粪袋。抱着最后一丝希望，小吴来到温医大附二院肛肠外科就诊。

入院后CT影像显示，小吴直肠被大量粪便填满，病变的位置从肛门一直蔓延到膈肌。肛肠外科主任王中林带领便秘盆底团队先开展紧急综合处置，通过多种手段，帮她排出淤积在肠道内足足5公斤粪便，快速解除肠梗阻的燃眉之急。与此同时，团队给予营养支持与心理疏导，还制定为期3个月的肠道消肿调养方案，为后续手术创造条件。

经过全面精准检查，小吴被确诊为先天性巨直肠。在充分肠道准备完成后，团队启用达芬奇机器人手术系统开展微创手术，整台手术历时2个多小时，精准切除长达40厘米已经病变扩张的结肠直肠组织，完成直肠超低位吻合，并行回肠预防性造口。机器人高清放大视野，能够精细保护盆腔血管、神经，创伤小，为术后功能恢复打下基础。

手术只是治疗的一环，该病例采用分期手术的策略。术后3个月，医生全面评估剩余结肠功能、吻合口状态，配合生物反馈训练锻炼肛门括约肌。条件成熟后，为小吴实施造口回纳、消化道重建手术。术后第3天，小吴顺利自主排出软便。

从初次就诊到彻底康复，团队对小吴开展长达8个月的全层精细化管理，贯穿肠道准备、机器人手术、造口护理、功能训练、心理疏导全过程，出院后通过门诊、线上随访持续跟进康复情况。如今小吴排便恢复正常，饮食起居回归常态，摆脱了17年的病痛，还给科室送来锦旗表达谢意。

来 源：温州都市报

原标题： 困扰21岁女孩17年的便秘终于解除了 温医大附二院帮助一名先天性巨直肠患者重归正常生活

记者 王春霞

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