温州日报 2026-11-05 10:29:56

11月4日上午，平阳县通福门—龙潭剧场飘出阵阵菜肴的香气。灶台一字排开，掌勺的不是知名大厨，而是来自温州全市各养老机构、乡镇老年食堂、村级老年助餐点的在岗“炊事员”——选手需在20分钟内完成南麂大黄鱼的烹制，并配齐一桌“软烂、少盐、易消化”的适老套餐。这是“时光不老·食养颐年”温州市老年养生膳食大赛现场，也是今年温州“一县一赛”银龄系列活动的收官战。

温州网讯 11月4日上午，平阳县通福门—龙潭剧场飘出阵阵菜肴的香气。灶台一字排开，掌勺的不是知名大厨，而是来自温州全市各养老机构、乡镇老年食堂、村级老年助餐点的在岗“炊事员”——选手需在20分钟内完成南麂大黄鱼的烹制，并配齐一桌“软烂、少盐、易消化”的适老套餐。这是“时光不老·食养颐年”温州市老年养生膳食大赛现场，也是今年温州“一县一赛”银龄系列活动的收官战。

8月7日，“时光不老·曲韵流芳”温州市老年戏曲大赛在瑞安市举办，图为比赛现场。市民政局供图

今年，我市首次启用“一县一赛”模式——让每个县（市、区）结合本土禀赋，各做一道“特色菜”。5月底，“时光不老·一路繁花”一县一赛银龄风采系列活动正式启幕，12个县（市、区）各领一道“菜”、各办一项赛事。鹿城办健身秧歌、龙湾办老年K歌、瓯海办太极拳、洞头办朗读、乐清办研学演讲、瑞安办戏曲、永嘉办康玩、文成办气排球、平阳办膳食、泰顺办非遗、苍南办摄影、龙港办书画——12道“菜”覆盖运动竞技、艺术展示、益智互动等多个类别，精准匹配不同老年群体的兴趣偏好。目前12项活动全部圆满收官，累计吸引近万人次老年人参与，其中龙湾老年K歌大赛还获《中国社会报》专题报道。

搭台子，让更多人一起唱戏

今年的赛事设计刻意把门槛放低：龙湾K歌在吾悦广场商圈设海选，苍南摄影、龙港书画走线上投稿，洞头朗读、永嘉康玩等活动适配不同身体条件。“e人”上台、“i人”交作品，都能找到自己感兴趣的活动。目前，优秀节目已在“敬老月”期间集中展演，部分节目还有机会直通2027年温州老年春晚。

8月1日，“时光不老·声动银龄”温州市老年K歌大赛总决赛在龙湾区举办，图为比赛现场。市民政局供图

这背后是一套多方协同的长效机制。温州市将“一县一赛”纳入共同富裕和老龄工作重点推进内容，出台相关通知及实施方案，构建起“市级统筹、县级承办、社会参与”的工作体系。

家门口的舞台，每个县都有一台戏

鹿城将省老年人健身秧歌大赛温州选拔赛设在社区广场，瑞安依托南戏文化办起“曲韵流芳”戏曲大赛，泰顺把银发非遗文化展示搬上舞台，文成在户外开赛老年气排球——每个县（市、区）都把最本土的文化底子搬上了赛场。

“老人站在台上，台下同时是适老产品、康养机构、研学线路的入口。”负责赛事活动的民政部门相关人士介绍，赛事坚持“一县一特色、一赛一品牌”培育思路，不搞“一刀切”，而是让各地按自己的节拍来。

8月15日，“时光不老·文润朗读”温州市老年朗读者大赛在洞头区举办，图为比赛现场。市民政局供图

赛制也跟着做了适配：龙湾区在吾悦广场中庭设置为期4天的老年K歌海选赛，乐清市设立银龄演说训练营，安排专业导师指导，瓯海区将太极拳赛办进泰康之家·瓯园，让观众同步了解适老环境。

赛场之外，银发消费正被悄然点燃

依托赛事流量，温州正把“赛事+”融合场景做深做实。

龙湾联动吾悦、万达两大综合体推出“参赛选手专享折扣”，吃喝玩乐全覆盖——大爷大妈来比赛，顺便在商场吃顿饭、买件衣裳，成为最直接的银发消费转化方式。平阳把收官战设在坡南文化景区，借一碗软烂黄鱼羹带出本地康养旅游资源，周边民宿、农家乐也跟着沾了光。永嘉将本地老年教玩具搬进康玩大赛当比赛用具，瓯海把太极拳赛办进养老机构，企业就在现场收集老年人真实反馈，供需两端精准对接。

从赛场到商场，从景区到养老机构，“一县一赛”的流量正转化为可感知的消费场景。

来 源：温州日报

原标题： 温州“一县一赛” 为老年人搭了12个“大舞台”

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com