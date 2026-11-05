温州日报 2026-11-05 10:25:14

既有建筑也要按“好房子”标准改造？近日，《温州市既有建筑“好房子”改造指引（征求意见稿）》向社会公开征集意见，为今后全市老房子有机更新提供指导性文件；与此同时，按照“好房子”理念改造完成的瓯海郭溪园博工坊项目，作为我市老旧厂房实现全链条改造的示范案例，打造成宜居宜业的品质街区。从制度条文到场景落地，为我市既有建筑更新改造走出一条新路径。

瓯海郭溪南单元E-07地块改造提升工程（园博工坊）项目改造后实景。 受访者供图

改造前实景。

温州网讯 既有建筑也要按“好房子”标准改造？近日，《温州市既有建筑“好房子”改造指引（征求意见稿）》向社会公开征集意见，为今后全市老房子有机更新提供指导性文件；与此同时，按照“好房子”理念改造完成的瓯海郭溪园博工坊项目，作为我市老旧厂房实现全链条改造的示范案例，打造成宜居宜业的品质街区。从制度条文到场景落地，为我市既有建筑更新改造走出一条新路径。

立规范

指引老楼改造提品质

自2022年“好房子”概念首次提出后，去年，强制性国家标准《住宅项目规范》出台，住房建设正式迈入品质时代。

城市更新既要建好新房子，更要改好老房子。2024年，我市先行一步，出台了《温州市住宅建筑品质提升设计导则（试行）》，与次年发布的省级导则，形成省市两级前后衔接的技术标准。在此基础上，市住建局持续深化探索，把既有建筑更新与“好房子”理念深度融合，推进编制《温州市既有建筑“好房子”改造指引（试行）》。

负责编制该指引的温州设计控股集团技术创新中心相关负责人介绍：“这份指引严格对标住建部‘好房子’建设指南，围绕安全耐久、舒适健康、绿色低碳、智慧便捷四个维度搭建技术框架。编制过程中，还广泛吸收宁波、绍兴、重庆、广州、南京、海南等多地先进经验和特色做法，最后熔炼出一套适合温州本地推广的存量住宅更新技术要求。”

该指引聚焦全市既有住宅改造更新，以“前期策划+四类改造路径”为总体框架。前期从住房与住区两个维度系统排查、形成问题清单，做到“先诊断、后改造”。改造环节则沿安全、舒适、节能、智慧四个方向协同发力——安全隐患应改尽改，功能环境同步提升，能效系统优化升级，智慧设施适度超前。该指引定位为“设计指引”，供既有住宅改造项目参照执行。

据悉，目前，该指引仍在修改完善中，编制组正结合专家论证意见和各方反馈作进一步打磨，预计不久后将正式印发，为全市既有住宅更新提供可落地、可推广的技术遵循。

看样板

老厂区变身活力街区

制度先行之下，试点项目同步落地。由温州设计控股集团负责设计的瓯海郭溪南单元E-07地块改造提升工程（园博工坊）项目，打造成温州既有建筑“好房子”的示范样本。地块紧挨温州园博园，原本6栋多层轻工业厂房，如今摇身一变，成了集办公、商业、文化、居住于一体的活力街区，和园博园空间相融、功能互补。

据了解，该项目总建筑面积达48655平方米，涵盖主体结构加固、建筑立面更新、平面功能改造、室内装修升级、室外景观重塑等城市更新全链条内容。项目整体按绿色建筑一星级标准建设，热水采用空气源热泵供热，空调设备选用高能效节能产品，综合控制建筑运行能耗。

在空间布局上，项目通过设置室外景观场地、下沉广场、地面停车、活动屋面及空中环廊等复合空间，为市民提供更多活动与社交场所。片区内配置完善的室外无障碍设施，并在4号楼设置母婴室、网红咖啡店、宠物活动设施等。2号、3号楼改造成洲际假日智选酒店运营，外立面通过设置室外花架丰富立面生态元素，室内装修隔墙则采用建装一体化隔墙系统，卫生间配套独立竖向排气系统、静音风机系统等，以保障室内空气品质与声环境。

5号、6号楼则改造为青年公寓，公寓内部打造社群空间，不仅在首层配套艺术书吧、休闲区，每层还设有公共活动室与共享烹饪区。居住空间采用集成式一体化卫生间，同步设置干湿区存水弯自动补水系统，大幅提升居住舒适度。智能化配置贯穿全屋，窗帘、空调、水浸监测设备等接入中控大屏，支持手机远程管控，应用智能门锁、智慧猫眼、智慧安防、智慧监控系统等，以保障居住安全。

从定规矩，到树样板，温州在存量老房改造这条赛道上走得有板有眼。技术指引给全市旧改立下统一标尺，园博工坊把“好房子”融入改造的每一处细节，让低效老厂房重焕生机。接下来，随着指引正式印发、试点经验不断复制，更多老楼将迎来品质蝶变。

来 源：温州日报

原标题： 给既有建筑改造搭建技术规范 老厂房里长出“好房子”

记者 笑银 通讯员 陈骞

本文转自：温州新闻网 66wz.com