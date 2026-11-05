苍南钱库、金乡污水零直排工程通过竣工验收
温州都市报 2026-11-05 10:27:51
近日，由苍南水务实施的苍南县“污水零直排区”钱库镇、金乡镇建设工程通过竣工验收，江南垟片区污水收集管网体系进一步织密，为区域水环境长效治理打下坚实基础。
温州网讯 近日，由苍南水务实施的苍南县“污水零直排区”钱库镇、金乡镇建设工程通过竣工验收，江南垟片区污水收集管网体系进一步织密，为区域水环境长效治理打下坚实基础。
该项目分两个标段同步实施，其中金乡镇标段新建排水管网36677米，钱库镇标段新建排水管网11987米。工程聚焦辖区工业企业、沿街商铺、居民小区等重点排污单元，以雨污分流改造为核心，补齐管网短板，打通污水收集“最后一公里”，建成后将与江南再生水厂配套联动，形成“源头收集、管网输送、集中处理”的闭环治水链条。
项目投运后将大幅提升两镇污水收集处置效能，从源头管控污水直排、混排问题，持续削减河道入河污染负荷，改善江南垟片区河道水质，同时，为两地人居环境提质、水生态长效管护提供硬件支撑。
来 源：温州都市报
原标题： 苍南钱库、金乡污水零直排工程通过竣工验收
记者 蒋文泽
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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