温州都市报 2026-11-05 10:28:30

11月10日19:30，纪念红军长征胜利90周年——“永远的小白杨”阎维文师生民族声乐音乐会将在温州大剧院歌剧厅上演。值得关注的是，温州大学交响乐团与浙江音乐学院室内管弦乐团共60余人将联袂参演，以民歌艺术化、民歌时尚化的形式演绎经典曲目。这也是两支乐团首度在温州大剧院舞台合作亮相。

温州网讯 11月10日19:30，纪念红军长征胜利90周年——“永远的小白杨”阎维文师生民族声乐音乐会将在温州大剧院歌剧厅上演。值得关注的是，温州大学交响乐团与浙江音乐学院室内管弦乐团共60余人将联袂参演，以民歌艺术化、民歌时尚化的形式演绎经典曲目。这也是两支乐团首度在温州大剧院舞台合作亮相。

温州大学交响乐团成立于2019年，是温州市唯一按国际标准组建、采用双管编制的专业管弦乐团，现已成为浙南闽北地区颇具影响力的艺术标杆与文化名片。乐团核心成员由温州大学音乐学院器乐专业师生组成，专业功底扎实、艺术视野开阔，形成了兼具学术底蕴与实践活力的特色阵容。自成立以来，乐团圆满完成原创歌剧《五星红旗》的演奏任务，先后亮相央视2023年春节戏曲晚会、“文化中国 月是故乡明”华侨华人中秋晚会，并参演浙江省特殊艺术团百场巡演、温州市庆祝新中国成立70周年“万人歌咏会”等重要活动，以大气磅礴而不失细腻灵动的演奏风格赢得业界赞誉与公众喜爱。

浙音室内管弦乐团成立于2022年，采用音乐季运营模式，致力于打造高水准、国际化的演出平台。乐团成员由海内外优秀职业音乐家组成，以精湛的演奏技艺与饱满的艺术热忱，共同塑造出精致而富有创造力的合奏风格。乐团已累计演出近百场，演出足迹遍及国内外重要艺术舞台，先后参加“第五届中国歌剧节”“全国十一所音乐学院联合音乐会”“杭州现代音乐节”“杭州国际电子音乐节”等，并参演《丑角》《图兰朵》等大型歌剧作品。乐团还与众多国际知名音乐家展开广泛合作，包括小提琴家宁峰、朱丹，中提琴家罗伯托·迪亚兹，大提琴家秦立巍，钢琴家张昊辰、谭小棠、宋思衡，以及指挥家张艺、洪毅全等。

两支乐团虽成立时间不同、运营模式各异，却在本场音乐会中形成互补。温大交响乐团扎根温州、熟悉本土舞台与观众，浙音室内管弦乐团则带来国际化视野与丰富职业演出经验。在中央民族乐团常任指挥、青年指挥家王冠人的执棒下，两支乐团将共同为本场音乐会提供交响支撑，让民族经典在交响化表达中既保留醇厚韵味，又增添时代质感。对温州观众而言，这不仅是一场纪念红军长征胜利90周年的音乐会，更是一次在家门口感受“高校乐团+职业乐团”联合实力的难得机会。

主办方表示，两支乐团联袂参演，既展示了温州大学音乐学院与浙江音乐学院的艺术实力，也为温州城市文化形象增添了一张流动的“交响名片”，让长征精神与时代旋律在瓯越大地同频共振。

本场民族声乐音乐会由一级演员、著名歌唱家阎维文领衔，多位中国音乐金钟奖获奖歌唱家及优秀学员20余人担纲演出。

来 源：温州都市报

原标题： 两大乐团将携手共奏“永远的小白杨” 为温州城市文化形象增添一张流动的“交响名片”

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com