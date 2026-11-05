温州都市报 2026-11-05 10:29:19

“羽毛球价格总算降下来了，球友们开玩笑说打球的劲头都足起来了。”近日，记者从我市部分羽毛球馆和球友处了解到，持续上涨三年多的羽毛球价格，终于出现回落，大众款羽毛球价格较最高点下降约三分之一，有球友打算趁降价囤点货。

温州网讯 “羽毛球价格总算降下来了，球友们开玩笑说打球的劲头都足起来了。”近日，记者从我市部分羽毛球馆和球友处了解到，持续上涨三年多的羽毛球价格，终于出现回落，大众款羽毛球价格较最高点下降约三分之一，有球友打算趁降价囤点货。

羽毛球价格从翻倍到回落

“上次羽毛球涨价大概是在三年前，价格上浮很大，一年时间翻了一倍。”市区合拍羽毛球馆负责人曾先生介绍，一筒七八十元的常用球最高时涨到一百五六十元。今年年初，羽毛球价格开始有所调整，下浮了约三分之一，“现在基本上都在100元出头”。

据相关媒体报道，2023年初，受优质鹅鸭刀翎毛片供给紧张影响，羽毛球价格开始节节攀升；2024年7月涨价进一步加速，2025年8月触及历史高点；直到2026年春节后，市场才出现明显转向。大众款、训练球价格普遍回落两成左右，部分电商款降幅更为明显。

不过，高端比赛球价格依然坚挺。高端球依赖稀缺的一级鹅刀翎原料，击球手感很难被人造球替代，再加上稳定的海外外贸订单支撑，价格一直没有明显松动。

球价对球场人气影响有限

据杭州媒体报道，杭州不少地方周末黄金时段的场地，又回到需要提前一两天预订的节奏，此前因球价太高缩减打球频次的球友，慢慢把场次恢复了。

相比之下，温州球馆的感受并不相同，球价并非影响打球积极性的主要因素，场地供给增加带来的竞争压力更为突出。

市民李先生每周固定打球三到四次，如今频次不变。球场经营者曾先生介绍，现在球馆开得多，竞争很激烈。羽毛球价格的涨跌和球场人气没有直接关联。

有羽毛球爱好者趁降价囤球

球价高点时，部分球友曾尝试用人造羽毛球替代天然球。“球最贵的时候，我和球友们也尝试着去用人造毛代替，但效果不是很好。”王先生说。

记者了解到，碳音球、尼龙球等人造羽毛球技术越来越成熟，耐打度提升，一筒售价仅七八十元，分流了大量训练休闲的消费需求。尤尼克斯、维克多等品牌都在尝试人造毛球产品。但在温州，业余爱好者对人造球的接受范围并不广。“我们打了这么多年天然鹅毛球，还是不太适应人造毛。”曾先生说。

对于普通球友而言，降价总归是好事。市民王先生和球友合计，趁这次降价囤一批球，“反正都是固定打球搭子，大家均摊”。

有业内人士判断，大众款羽毛球继续大跌的空间已经有限，日常训练、休闲娱乐用球可趁价格回落适当补货，按半年到一年的用量购买比较稳妥，没必要“恐慌性囤球”。

来 源：温州都市报

原标题： 羽毛球价格回落！打球越来越有劲 有球友趁降价囤球

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com