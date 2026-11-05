新华网 2026-11-05 11:03:03

多家美国主流媒体预测，美国民主党在3日举行的中期选举中大获全胜。4日黄金、白银期价大幅上涨，而国际油价重挫。在新一交易日开始后，国际金价继续上涨，盘中突破每盎司4100美元，国际油价继续下跌。

多家美国主流媒体预测，美国民主党在3日举行的中期选举中大获全胜。4日黄金、白银期价大幅上涨，而国际油价重挫。在新一交易日开始后，国际金价继续上涨，盘中突破每盎司4100美元，国际油价继续下跌。

这是11月4日在美国纽约拍摄的黄金商店的收购招牌。新华社记者张凤国摄

4日，黄金期价重回每盎司4000美元上方，盘中涨幅一度超过3.5%，而白银期价反弹更为强劲，涨幅一度接近5.5%。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2026年12月黄金期价收盘时上涨132.6美元，收于每盎司4073美元，涨幅为3.37%。12月白银期货价格上涨2.529美元，收于每盎司52.282美元，涨幅为5.08%。

国际油价4日早盘大幅下挫，午后窄幅盘整，收盘时跌幅超8%。截至收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌7.97美元，收于每桶88.12美元，跌幅为8.29%；1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌8.98美元，收于每桶94.62美元，跌幅为8.67%。

英国沃泰克萨咨询公司发布的数据显示，除液化石油气以外，霍尔木兹海峡10月原油、凝析油和炼化产品的通行量为日均1710万桶，虽然低于9月的日均1890万桶，但相当于伊朗战争爆发前75%左右的水平。

丹麦盛宝银行全球大宗商品策略负责人奥勒·汉森表示，中东原油外运的继续回升已经开始让现货价格承压，并可能有助于加速炼油利润率的正常化，并最终降低油价。

来 源：新华网

原标题： 美中期选举选情致金价大涨、油价重挫

记者 刘亚南 徐静

本文转自：温州新闻网 66wz.com