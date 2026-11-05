新华网 2026-11-05 11:03:03

第140届中国进出口商品交易会（广交会）4日闭幕。截至3日，来自219个国家和地区的35.2万名境外采购商到会，较上届增长12.2%，规模再创新高。已有70年历史的“中国第一展”魅力不减，彰显中国坚定不移扩大高水平对外开放，与世界共享发展红利，为全球经济增长和产供链稳定持续注入确定性。

11月3日，境外采购商在广交会童车玩具展区洽谈。新华社记者 邓华 摄

第140届中国进出口商品交易会（广交会）4日闭幕。截至3日，来自219个国家和地区的35.2万名境外采购商到会，较上届增长12.2%，规模再创新高。已有70年历史的“中国第一展”魅力不减，彰显中国坚定不移扩大高水平对外开放，与世界共享发展红利，为全球经济增长和产供链稳定持续注入确定性。

展馆里，干活型、陪伴型机器人功能多样，仿生灵巧手等AI产品、光伏幕墙等绿色产品和整套方案纷纷亮相……超3.2万家企业携488万件展品亮相，64%的参展企业应用工业互联网、人工智能等新技术。展出的新产品和绿色产品占比分别达到23.2%、26%，均创历史新高。

近年来，经贸壁垒增加全球贸易成本，全球产供链安全稳定受影响，经贸发展面临很大不确定性。采购商们表示，广交会将中国产业体系与全球市场需求有效连接，中国全面、稳定、高效的供应链是最宝贵的确定性。

参加了40多届广交会的丹麦F&H集团亚洲区总经理迈克尔·谢尔贝克·詹森说，广交会已从产品采购平台变为协同创新平台，随着AI等技术运用，中国产品开发加速，中国制造始终供应稳定、迭代迅速、交付可靠。

“商会成员企业的大部分供应商来自广交会，且早已经是长期同行的伙伴，合作迈入共创共生的深度协同新阶段。”哥伦比亚-中国投资贸易商会理事胡安·卡米洛·巴斯托说，“任何线上平台都无法替代广交会，它让合作更有底气，让情谊更有分量。”

全球采购商“用脚投票”，投的是对中国制造、中国外贸、中国产供链的“信任票”。“五洲客商跨越山海，以订单传递信任，用合作诠释共识。”中国对外贸易中心主任朱咏说，“我们将与全球客商共同打造智慧、绿色、人文广交会，携手谱写互利共赢的开放新篇。”

中国外贸高质量发展和中国超大规模市场扩容升级为世界各国带来新的发展机遇和更大发展空间。今年以来，中国进出口快速增长、量质齐升，前三季度货物贸易进出口39.94万亿元，同比增长18.8%。

“广交会加速中国与世界合作共赢的进程。”商务部国际贸易经济合作研究院研究员周密说，作为中国扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的有效平台，广交会历久弥新充分证明中国发展“利天下、惠天下”。

来 源：新华网

原标题： 广交会采购商创新高 中国制造为全球产供链稳定注入确定性

记者 詹奕嘉、丁乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com