新华网 2026-11-05 11:03:04

远自南非的200千克樱桃，经过长途空运，即将首次亮相第九届中国国际进口博览会。其产季比南美同类产品早三周，叠加中国非洲关税利好，差异化竞争力明显。作为一款异域水果，借进博会平台“探水”中国市场，离不开中国海关的特许审批帮助。

远自南非的200千克樱桃，经过长途空运，即将首次亮相第九届中国国际进口博览会。其产季比南美同类产品早三周，叠加中国非洲关税利好，差异化竞争力明显。作为一款异域水果，借进博会平台“探水”中国市场，离不开中国海关的特许审批帮助。

图为上海海关关员对参展第九届进博会的南非樱桃进行查检。新华社发

记者从上海海关了解到，进博会特许审批政策，已被海外特色农产品经营者视为打入中国市场的“敲门砖”。这套便利机制绝非放松监管，而是在风险可控的前提下，给暂未获得中国市场检疫准入的海外优质农产品宝贵的机会。

以南非樱桃为例，上海海关所属上海会展中心海关提前对接相关展商和代理商，提供“一对一”指导，详细告知相关监管要求；在南非樱桃起运上海前，开展特许审批预审，减少物流延误；进境申报环节全流程无纸化，让企业少跑路；展品到达进博会展馆后，派员实地验核，国门安全底线丝毫不放松，同时让新鲜樱桃带着原产地风味准时、安全亮相进博会。

来自澳大利亚的牛油果正接受上海海关关员查检。新华社发

今年，澳大利亚牛油果将第三次参展进博会。从海外果园分级质检，全程冷链保鲜远洋运输，到海关前置审批、快速核验，一颗小小的牛油果，成为从南半球果园到中国进博会的安全供应链样本。

据上海海关介绍，进博会特许审批政策，今年还惠及澳大利亚精品咖啡、塞舌尔、罗马尼亚等国的金枪鱼、葡萄酒、奶酪等海外特色物产。进博会平台已经成为全球优质特色农产品对接中国市场的“开放孵化器”。

来 源：新华网

原标题： 进博会特许审批助海外农产品来华“探水”

记者 吴宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com