新华网 2026-11-05 11:03:04

黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩3日说，鉴于黎巴嫩已无力继续收容叙利亚难民，黎方正与叙方持续沟通，争取让仍滞留在黎巴嫩的叙利亚难民分阶段返回自己的国家。

黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩3日说，鉴于黎巴嫩已无力继续收容叙利亚难民，黎方正与叙方持续沟通，争取让仍滞留在黎巴嫩的叙利亚难民分阶段返回自己的国家。

奥恩当天会见国际移民政策发展中心负责人苏珊娜·拉布时作出上述表态。他说，国际社会和人道主义组织应将原本提供给在黎叙利亚难民的物资直接运往叙利亚，这样有利于鼓励叙难民返回家园。

2025年8月5日，黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩（左二）在贝鲁特的总统府巴卜达宫出席内阁会议。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

拉布说，鉴于黎巴嫩在移民管理和遏制非法移民上的重要战略地位，国际移民政策发展中心已准备好在移民政策、边境管控、专业人员培训等方面向黎方提供协助。

2日，黎巴嫩副总理塔里克·迈特里率领的政府代表团抵达叙利亚首都大马士革进行访问。据黎巴嫩《日报》报道，此访重点讨论了在黎叙利亚难民问题，包括如何帮助他们返回家园。

2011年叙利亚内战爆发后，数百万叙利亚人逃往黎巴嫩等邻国避难。2024年12月叙利亚政局剧变后，该国成立过渡政府。联合国难民署数据显示，截至今年9月，已有逾70万叙利亚难民从黎巴嫩返回自己的国家。不过，黎巴嫩政府说，目前仍有逾100万叙利亚难民留在黎巴嫩。

来 源：新华网

原标题： 无力继续收容 黎巴嫩推动叙利亚难民回国

记者 王一帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com