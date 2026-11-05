驻韩美军两名士兵涉嫌走私毒品被捕
韩国海关部门4日通报，驻韩美军两名士兵因涉嫌利用美国军方邮政系统走私毒品被捕，已被移交韩国检方。调查显示，驻韩美军基地内存在毒品交易和分销迹象。
韩国京畿道平泽市海关部门说，该案发生在今年3月，涉案美军士兵隶属当地的汉弗莱斯军营，他们将30瓶合成大麻藏在蛋白粉包装中企图蒙混过关。海关工作人员发现包裹存在异常，随即展开调查。两名涉案美军士兵被捕后均拒绝认罪，调查人员通过分析嫌疑人手机数据掌握其作案细节。
2022年8月13日，集会者手持“反对战争演习”“反对美国”等条幅在韩国首尔市中心参加反美集会，要求驻韩美军撤离韩国。新华社/纽西斯通讯社
韩方调查人员同时发现，美军平泽基地内存在毒品交易和分销迹象，并将相关线索告知美军。按韩国媒体说法，相关部门可能就此展开进一步调查。
近年来，驻韩美军多次曝出涉毒丑闻，引发民众强烈不满。韩国警方2023年8月通报，20多名美军士兵因涉嫌参与偷运、贩卖和吸食毒品被捕，涉案人员通过美国军方邮政系统监管漏洞将毒品从美国运入韩国。此外，驻韩美军还被曝性侵等恶行，一些法律界人士呼吁修改《驻韩美军地位协定》相关内容，加大对美军犯罪的惩治力度。
来 源：新华网
记者 张旌
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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